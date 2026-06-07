شهدت المباراة الودية التي جمعت بين منتخبي مصر والبرازيل، صباح اليوم على ملعب هانتينجتون بانك بمدينة كليفلاند الأمريكية، واقعة لافتة تمثلت في اقتحام أحد المشجعين أرضية الملعب خلال مجريات اللقاء، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتتمكن من السيطرة على الموقف والقبض عليه.

أحداث مباراة مصر والبرازيل

وانتهت المواجهة بخسارة المنتخب المصري أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1، في ختام استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وسجل مصطفى زيكو هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة 11، بعدما استغل تمريرة خاطئة من المدافع البرازيلي ماركينيوس، ليضع الكرة في شباك الحارس أليسون.

كما شهد اللقاء تألق الحارس مصطفى شوبير، الذي نجح في التصدي لعدة فرص خطيرة وحافظ على حظوظ المنتخب المصري في المباراة.

وعقب صافرة النهاية، حرص لاعبو المنتخب الوطني على توجيه التحية للجماهير المصرية التي ساندت الفريق من مدرجات ملعب هانتينجتون بانك.

منتخب مصر يستعد لمواجهة بلجيكا

ويواصل منتخب مصر استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث يتواجد ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.