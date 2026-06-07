أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم، أداء امتحان مادة الهندسة ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك وفق الجدول المعتمد من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وجاء امتحان الهندسة بعد أداء الطلاب امتحاني الجبر والإحصاء والتربية الدينية أمس، وسط متابعة مستمرة من غرف العمليات بالجيزة للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات داخل اللجان.

وتابعت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أعمال الامتحانات من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، لرصد أي ملاحظات أو معوقات والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية بمختلف الإدارات التعليمية.