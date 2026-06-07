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بعد تصوير بوكليت الجبر.. إحالة ملاحظ و5 مسؤولين للتحقيق

كتب : أحمد الجندي

11:30 ص 07/06/2026

الشهادة الإعدادية

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قررت إدارة الهرم التعليمية إحالة أحد الملاحظين بإحدى لجان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2025/2026 إلى الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، على خلفية اتهامه بتصوير بوكليت امتحان مادة الجبر داخل اللجنة.

وكشفت الإدارة أن الملاحظ استخدم هاتفًا محمولًا وساعة ذكية في تصوير البوكليت الخاص بأحد الطلاب، ثم قام بإرسال الصور عبر تطبيق واتساب إلى أحد زملائه، حيث تم رصد رسائل ومحادثات تفيد بوقوع المخالفة.

كما قررت الإدارة إحالة الملاحظ الآخر باللجنة، ومراقب الدور، والمراقب الأول، ورئيس اللجنة، ومسؤول أمن اللجنة إلى التحقيق، لبحث مدى مسؤوليتهم عن الواقعة والإجراءات المتبعة داخل اللجنة.

وأكدت إدارة الهرم التعليمية أن التحقيقات جارية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع رفع نتائج التحقيق إلى الجهات المختصة، مشددة على الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات.

وجددت الإدارة تنبيهها على جميع رؤساء اللجان بضرورة منع اصطحاب الهواتف المحمولة والساعات الذكية داخل اللجان سواء للعاملين أو الملاحظين أو الطلاب، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي مخالفة يتم رصدها.

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