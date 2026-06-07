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"بداية إلى الأبد".. نور بدر يحتفل بخطوبته - صور

كتب : سهيلة أسامة

11:23 ص 07/06/2026
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احتفل الفنان الشاب نور بدر بحفل خطوبته مساء أمس، وسط حضور الأهل والأصدقاء والمقربين.

وشارك نور بدر جمهوره صورًا من حفل الخطوبة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "بداية إلى الأبد".

نور بدر يحتفل بخطوبته في أجواء عائلية

وظهر نور برفقة خطيبته في أجواء عائلية مبهجة، وسط تفاعل وتهنئات من متابعيه وزملائه من داخل الوسط الفني، من بينهم رنا رئيس، ميرنا نور الدين.

أعمال الفنان نور بدر

يُذكر أن نور بدر شارك في عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية، من بينها مسلسل حكيم باشا، مسلسل الكابتن، مسلسل إنترفيو، ونجح في لفت الأنظار بأدواره المتنوعة.

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