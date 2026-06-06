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يستعد سوق السيارات المصري خلال شهر يونيو 2026 لاستقبال موجة جديدة من الطرازات التي تُطرح لأول مرة أمام العملاء، في خطوة تعكس استمرار نشاط عدد من العلامات التجارية العالمية، خاصة الصينية، وتوسعها داخل السوق المحلي رغم المنافسة القوية بين الشركات.

وتتنوع السيارات المنتظر الكشف عنها ما بين طرازات رياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، وسيارات كهربائية بالكامل، وأخرى هجينة تعتمد على أحدث تقنيات الدفع، بما يمنح المستهلك المصري خيارات أكثر تنوعًا تلبي مختلف الاحتياجات والفئات السعرية.

سيارات جديدة تستعد للطرح لأول مرة في السوق المصري:

كايي X4

تستعد شركة كايي إيجيبت موتورز، الوكيل المحلي الحصري للعلامة الصينية في مصر، لتقديم السيارة X4 الرياضية متعددة الاستخدامات خلال الأيام المقبلة، لتصبح رابع طرازات العلامة المتاحة بالسوق المصري.

وتعتمد كايي X4 في نسختها العالمية على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، يولد قوة تتراوح بين 147 و150 حصانًا تقريبًا، مع عزم دوران يصل إلى 210 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي أو CVT بحسب الفئة.

سوإيست S08

تستعد شركة MANEAST التابعة لمجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة سوإيست الصينية، لطرح السيارة S08 الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي تعد من أحدث طرازات العلامة عالميًا.

وتعتمد سوإيست S08 على منظومة دفع هجينة قابلة للشحن (PHEV)، تتكون من محرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو مدعوم بمحرك كهربائي، لتولد قوة إجمالية تصل إلى نحو 340 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 525 نيوتن متر، وفقًا لبيانات الشركة المصنعة.

فينوشيا V-Online

يستعد وكيل علامة فينوشيا في مصر للكشف عن السيارة V-Online الجديدة لأول مرة بالسوق المحلي خلال شهر يونيو الجاري، لتنضم إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتعتمد النسخة المقدمة في السوق الصينية على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، يولد قوة تصل إلى 197 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 285 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

نيسان ماجنيت

تعد نيسان ماجنيت الجديدة المجمعة محليًا واحدة من أبرز السيارات المنتظر تقديمها رسميًا خلال الشهر الجاري، حيث تستهدف المنافسة ضمن فئة السيارات الكروس أوفر الاقتصادية.

ولم تكشف نيسان إيجيبت حتى الآن عن المواصفات الرسمية للسيارة في السوق المصري، إلا أن النسخة المتوفرة عالميًا تعتمد على محرك 1.0 لتر تيربو بقوة 99 حصانًا وعزم دوران يبلغ 152 نيوتن متر.

إكس بينج P7

تستعد شركة راية أوتو، الوكيل المحلي لعلامة إكس بينج الصينية، لتقديم السيارة الكهربائية P7 الجديدة كليًا بالسوق المصري، ضمن خطتها للتوسع في قطاع السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة.

وتتوفر السيارة عالميًا بنسخة دفع خلفي بقوة 367 حصانًا، بالإضافة إلى نسخة أداء عالية مزودة بمحركين كهربائيين ونظام دفع كلي بقوة تصل إلى 594 حصانًا. وتستطيع النسخة الأقوى التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 3.7 ثانية فقط، فيما تبلغ سرعتها القصوى 230 كم/س.

بايك BJ40 REEV

تستعد شركة ألكان أوتو، الوكيل المحلي لعلامة بايك الصينية، للكشف عن السيارة BJ40 REEV الجديدة كليًا لأول مرة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وتعتمد السيارة على محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر يعمل كمولد للطاقة فقط، إلى جانب محركين كهربائيين يوفران نظام دفع رباعي كهربائي بالكامل. وتولد المنظومة قوة إجمالية تصل إلى 548 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 655 نيوتن متر، بينما تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/س خلال 5.5 ثانية.

جي إيه سي S7

كما تستعد شركة جميل موتورز، الوكيل المحلي الحصري لعلامة جي إيه سي في مصر، لتقديم السيارة S7 الجديدة كليًا خلال الفترة المقبلة، والتي تعد واحدة من أحدث سيارات العلامة الصينية ضمن فئة الـSUV متوسطة الحجم.

وتعتمد السيارة على محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر يولد 160 حصانًا، ويتكامل مع منظومة هجينة متطورة ومحرك أو محركين كهربائيين بحسب الفئة. وتصل القوة الإجمالية لبعض الفئات إلى 392 حصانًا، بينما تبلغ قوة النسخة الأعلى أداءً 501 حصان مع نظام دفع رباعي، ما يجعلها من بين أقوى السيارات في فئتها.

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