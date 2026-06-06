من 900 إلى 950 ألف جنيه.. كيف تغيرت أسعار شيري تيجو 4 برو خلال عام؟

مع استمرار ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السوق المصري، يتزايد اهتمام شريحة كبيرة من المستهلكين بالسيارات الاقتصادية التي تجمع بين السعر المناسب وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة. وتظل فئة السيدان من أكثر الفئات جذبًا للمشترين، خاصة العائلات والأفراد الباحثين عن سيارة عملية للاستخدام اليومي دون تحمل أعباء مالية كبيرة.

وتضم السوق المحلية عددًا من الطرازات التي مازالت تحافظ على أسعار تنافسية مقارنة بباقي السيارات المتاحة، ما يجعلها من أبرز الخيارات أمام الراغبين في شراء سيارة "زيرو" بأقل تكلفة ممكنة.

أرخص 5 سيارات أتوماتيك جديدة متاحة بالسوق المصري خلال 2026:

بروتون ساجا

تتصدر بروتون ساجا قائمة أرخص سيارات السيدان الجديدة في مصر، حيث تتوفر بسعر رسمي يبلغ 650 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 120 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات.

هيونداي أكسنت RB

تأتي هيونداي أكسنت RB ضمن أبرز الخيارات الاقتصادية المتاحة في السوق المصري، وتبدأ أسعارها الرسمية من 730 ألف جنيه للفئة GL، بينما تصل إلى 839 ألف جنيه للفئة Highline الأعلى تجهيزًا.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر يولد 125 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 156 نيوتن متر.

شيري أريزو 5

تواصل شيري أريزو 5 المجمعة محليًا المنافسة بقوة ضمن فئة السيدان الاقتصادية، حيث تبدأ أسعار موديل 2027 من 730 ألف جنيه للفئة الأولى، وتصل إلى 815 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصانًا، ويتوفر مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي CVT بحسب الفئة.

رينو تاليانت

تعد رينو تاليانت من أحدث السيارات الاقتصادية المتوفرة بالسوق المصري، وتبدأ أسعار موديل 2026 من 755 ألف جنيه للفئة Evolution، بينما تصل الفئة Techno الأعلى تجهيزًا إلى 815 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك تيربو سعة 1.0 لتر يولد 100 حصان، مع عزم دوران 140 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT يوفر استهلاكًا اقتصاديًا للوقود.

نيسان صني

تحافظ نيسان صني على مكانتها كواحدة من أكثر السيارات السيدان انتشارًا في السوق المصري، وتبدأ أسعار موديل 2027 من 765 ألف جنيه للفئة AT Base، بينما تصل إلى 830 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 108 أحصنة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

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