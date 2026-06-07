يشهد سوق السيارات المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الحالية، مدعوم بتراجع حدة التوترات الإقليمية وتحسن أوضاع الاستيراد وتوافر المعروض لدى عدد من العلامات التجارية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار وحجم العروض المقدمة للمواطنين بمصر.

استقرار ملحوظ في سوق السيارات

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق المصري يشهد حاليًا حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالفترات الماضية التي شهدت قفزات سعرية متتالية، مشيرًا إلى أن الزيادات التي طالت أسعار السيارات خلال الأشهر الماضية أصبحت أقل حدة في الوقت الحالي.

تراجع الأوفر برايس على عدد من الطرازات

وأضاف السبع في تصريح لـ "مصراوي، أن ظاهرة "الأوفر برايس" التي سيطرت على السوق خلال السنوات الماضية تراجعت بصورة كبيرة، خاصة مع زيادة المعروض وتوافر عدد أكبر من السيارات لدى الوكلاء والموزعين، ما منح العملاء خيارات أوسع وأضعف قدرة بعض التجار على فرض زيادات غير رسمية على الأسعار.

المعروض يفرض التوازن

وأوضح أن زيادة المعروض داخل السوق ساهمت في خلق حالة من التوازن بين العرض والطلب، لافتًا إلى أن العديد من الطرازات أصبحت تباع بالأسعار الرسمية المعلنة، بينما اختفت قوائم الانتظار الطويلة التي كانت تدفع بعض المشترين إلى قبول دفع مبالغ إضافية للحصول على السيارة بشكل أسرع.

استقرار الأوضاع يدعم توازن السوق

وأشار السبع إلى أن تحسن الأوضاع في المنطقة خلال الفترة الأخيرة ساهم في انتظام عمليات الشحن وسلاسل الإمداد بصورة أفضل مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما انعكس إيجابًا على سوق السيارات المحلية وساعد على الحد من الضغوط التي كانت تؤثر على الأسعار.

هل تعود التخفيضات إلى سوق السيارات؟

ورجح عضو شعبة السيارات استمرار حالة الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن السوق لا يواجه حاليًا عوامل قوية تدفع نحو موجة جديدة من الارتفاعات الكبيرة، كما أن عودة التخفيضات السعرية الواسعة التي شهدها السوق في فترات سابقة تبدو مستبعدة على المدى القريب.

وأوضح أن السوق يحتاج إلى فترة من الاستقرار قد تمتد لنحو عام كامل قبل ظهور موجة تخفيضات جديدة، خاصة في ظل استمرار تكاليف التشغيل والاستيراد عند مستوياتها الحالية.

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