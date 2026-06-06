من 900 إلى 950 ألف جنيه.. كيف تغيرت أسعار شيري تيجو 4 برو خلال عام؟

شهدت السيارة شيري تيجو 4 برو واحدة من أبرز التحركات السعرية في السوق المصري خلال العام الماضي، بعدما تغيرت أسعارها أكثر من مرة بين التخفيضات والزيادات، قبل أن تستقر عند مستوياتها الحالية مع موديل 2026.

وبمقارنة أسعار السيارة خلال منتصف عام 2025 بأسعارها الحالية، يتضح ارتفاع سعر الفئة الأولى "Comfort" بنحو 50 ألف جنيه، فيما زادت الفئة الثانية "Luxury" بقيمة 10 آلاف جنيه، بينما حافظت الفئة الأعلى تجهيزًا "Luxury Turbo" على سعرها دون تغيير.

أسعار شيري تيجو 4 برو خلال 2025

بعد التخفيضات التي أعلنتها شيري خلال منتصف عام 2025، بلغ سعر الفئة Comfort نحو 900 ألف جنيه، والفئة Luxury نحو 980 ألف جنيه، فيما قدمت الفئة Luxury Turbo الأعلى تجهيزًا بسعر مليون و55 ألف جنيه.

أسعار شيري تيجو 4 برو موديل 2026

تبدأ أسعار شيري تيجو 4 برو موديل 2026 من 950 ألف جنيه للفئة Comfort، بينما تباع الفئة Luxury بسعر 990 ألف جنيه، فيما استقرت الفئة Luxury Turbo عند مليون و55 ألف جنيه دون تغيير مقارنة بأسعارها قبل عام.

مواصفات شيري تيجو 4 برو الجديدة :

المحرك والأداء

تعتمد تيجو 4 برو على نسختين من المحركات الأولى سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

الأبعاد والمقاسات

تبلغ أبعاد السيارة الرسمية 4.318 مم للطول، ارتفاعها 1.662 مم، وعرضها 1.831 مم، مع ارتفاع عن الأرض يبلغ 180 مم وقاعدة عجلات تبلغ 2.630 مم.

التجهيزات الداخلية

السيارة مجهزة بشاشة عرض تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، نظام إضاءة داخلية، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، تكييف أوتوماتيكي.

التجهيزات الخارجية

وتمتلك مصابيح LED، فتحة سقف، مقاعد كهربائية للسائق، تجهيزات الإضاءة مصابيح إضاءة نهارية، إشارات جانبية LED، تعديل ارتفاع الكشافات الأمامية كهربائيا، مصابيح أمامية بإضاءة LED، وكما جهزت السيارة بنظام المفتاح الذكي، فتح السيارة بدون مفتاح، إدارة المحرك عن بعد، فتحة سقف كهربائية.

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