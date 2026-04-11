سان خوسيه - (د ب أ):



قالت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية أمس الجمعة، إنها ستبدأ في طرح نسخة متقدمة من نظام مساعدة السائق الخاص بها في هولندا، وهو ما يجعلها أول دولة أوروبية توافق على البرنامج.

وقالت الشركة، إنها قبل الحصول على الموافقة، قامت باختبار البرنامج داخليا، والذي يسمى "القيادة الذاتية الكاملة (تحت الإشراف)" في جميع أنحاء أوروبا.

وقالت تسلا إنها تسعى للحصول على إذن من السلطات في دول أوروبية أخرى.

وقال رئيس شركة تسلا إيلون ماسك منذ سنوات إن القيادة الذاتية الكاملة ستمكن سيارات تسلا في النهاية من قيادة نفسها.

وأضافت الشركة عبارة "تحت الإشراف" منذ بعض الوقت لوصف النسخة الحالية، والتي يظل فيه السائق مسؤولا ويجب أن يكون جاهزا لتولي المسؤولية في أي وقت.

وتمكن سائقو تسلا في الولايات المتحدة من استخدام برنامج "القيادة الذاتية الكاملة" لسنوات. وأبلغ المستخدمون عن العديد من الأخطاء، خاصة في الأيام الأولى، لكن ماسك أشار منذ ذلك الحين إلى تحسينات كبيرة.

وتمتلك الشركة الرائدة في مجال السيارات الكهربائية مصنعها الأوروبي في جرونهايد بالقرب من برلين، حيث يتم تصنيع موديل "واي" الأكثر مبيعا.