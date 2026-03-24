تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للفنان محمد رمضان برفقة نجله، استعرض خلاله أسطول سياراته الفارهة، والتي اصطفت أمام منزله بأحد التجمعات السكنية في القاهرة.

ويضم أسطول رمضان أكثر من 16 سيارة فاخرة وسوبر رياضية، من أبرزها لامبورجيني أفينتادور، ورولز رويس جوست، ومكلارين 720S، وبورشه 718 بوكستر، وكاديلاك إسكاليد، وفيراري 458.

كما يمتلك سيارة تسلا سايبر تراك الكهربائية، ورانج روفر فيلار، ورولز رويس كولينان، إلى جانب مرسيدس Maybach الفان الفاخرة، التي تعد أحدث سيارة انضمت إلى جراج رمضان.

ورغم الانتشار الواسع للفيديو خلال الساعات الأخيرة، فإنه يعود إلى العام الماضي، حيث نشره رمضان لأول مرة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك" في يوليو الماضي.

وتباينت ردود أفعال المتابعين على الفيديو بين مؤيد ومعارض لاستعراض أسطوله من السيارات، فيما تناول البعض الأمر بشكل ساخر، خاصة فيما يتعلق بطريقة ركن السيارات أمام منزله. حيث علق أحد متابعيه قائلًا: "عنده كل العربيات دي ومش لاقي جراج يركن فيه".

وفيما يلي نظرة على مواصفات وأسعار أبرز السيارات التي يمتلكها محمد رمضان:

لامبورجيني افنتادور

يمتلك رمضان، سيارة لامبورجيني - طراز افنتادور، تبلغ قيمتها 417 ألف دولار أى ما يعادل 7.000.000 جنيه تقريبًا.

تنتمي السيارة إلى فئة السيارات السوبر رياضية، المزودة بمحرك كبير مكون من 12 أسطوانة سعة 6.5 لتر، بقوة 740 حصان.

رولز رويس جوست

يمتلك رمضان أيضًا السيارة الفارهة رولز رويس جوست الإنجليزية والبالغ متوسط سعرها 300 ألف دولار أى ما يعادل 4.86 مليون جنيه تقريبًا.

تنتمي السيارة الإنجليزية العريقة إلى فئة السيارات السيدان الفارهة، والمزودة بمحرك خارق مكون من 12 أسطوانة سعة 6.6 لتر، بقوة 563 حصان، والمرتبط بناقل حركة مكون من 8 سرعات.

مكلارين 720 إس

من بين أحد أهم السيارات التي يمتلكها النجم محمد رمضان هي السيارة مكلارين 720 إس التي يصل سعرها لـ 300,000 دولار تقريباً، أى ما يعادل 4.800.000 جنيه تقريبا.

وظهرت السيارة الخارقة في إعلان قدمه سابقًا، فضلا عن مجموعة من الصور التي نشرها على حسابه الخاص على انستجرام.

بورشه 718 بوكستر

من السيارات التي ظهرت في فيديو محمد رمضان بورشه 718 بوكستر والتي تأتي بسعر 100 ألف دولار أى ما يعادل 1.600.000 جنيه تقريبًا.

كاديلاك إسكاليد

اختار محمد رمضان واحدة من أفضل سيارات الفئة العائلية والتي تعتبر السيارة المفضلة للكثير من الرؤساء والمشاهير ورجال الأعمال حول العالم وهي كاديلاك اسكاليد مع بعض التعديلات عليها.

وبفضل المساحة الداخلية الكبيرة لموديل كاديلاك اسكاليد تم تزويدها بمقاعد VIP تشبه مقاعد الدرجة الأولى في الطائرات.

تأتي كاديلاك إسكاليد بأسعار تقريبية تبدأ من 80.000 دولار أى ما يعادل 1.280.000 جنيه تقريبًا.

فيراري 458

أسطول محمد رمضان، يضم سيارة أخرى من نوع فيراري 458 و البالغ سعرها 250 ألف دولار أى مايعادل 4.000.000 جنيه تقريبًا.

السيارة الإيطالية السوبر رياضية مزودة بمحرك رياضي مكون من 8 أسطوانات سعة 4.5 لتر، بقوة 570 حصان، مرتبط بناقل حركة "مزدوج الكلتش" من 7 سرعات.

وتصل السيارة إلي سرعة 100 كيلومتر/ الساعة خلال 3.4 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 325 كيلومتر/ الساعة.

مرسيدس G-class AMG G65

السيارة مرسيدس G-class AMG G65 واحدة من أسطول سيارات محمد رمضان ضمن والتي تعد واحدة من بين 65 نسخة فقط على مستوى العالم.

واشتراها رمضان خلال موسم الرياض بسعر 368 ألف دولار أى ما يعادل 5.888.000 جنيه تقريبًا.

رانج روفر فيلار

يمتلك رمضان أيضًا سيارتين من نوع رانج روفر والتي ظهر بهما على مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من الأماكن الخاصة، ويبلغ سعرها 300.000 دولار أى مايعادل 4.800.000 جنيه تقريبًا.

السيارة مزودة بثلاث أنواع مختلفة من المحركات أصغرهما سعة 2.0 لتر بقوة 250 حصان، والثاني سعة 2.0 أيضاً ولكن بقوة 300 حصان، وأخيراً محرك سعة 3.0 لترات بقوة 380 حصان.

رولز رويس كولينان

نشر محمد رمضان عبر صفحته الرسمية مؤخرا بموقع تبادل الصور "إنستجرام" على شبكة الإنترنت، صورة إلى جانب أحدث سيارة في أسطول سياراته وهي رولز رويس Cullinan إصدار Black Badge.

وتتوفر كولينان بلاك بادج في الأسواق العالمية بمتوسط أسعار تبدأ من 524.200 دولار أي ما يعادل نحو (ثمانية ملايين و256 ألف جنيه مصري) تقريبًا؛ ذلك فيما تباع رولز كالينان النسخة العادية بأسعار بين 382.000 دولار (ستة ملايين جنيه) و440.000 دولار.

