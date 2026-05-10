تطلق مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة كاديلاك في مصر، اليوم الأحد، رسميًا سيارات كاديلاك الأمريكية الفاخرة داخل السوق المحلي، في خطوة تستهدف تعزيز المنافسة بقطاع السيارات الفاخرة وتوسيع حضور العلامات العالمية في مصر.



استراتيجية جديدة للسيارات الفاخرة



ويأتي طرح كاديلاك ضمن استراتيجية المنصور للسيارات لتقديم طرازات تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا الحديثة، خاصة مع توجه العلامة الأمريكية عالميًا نحو السيارات الكهربائية وأنظمة القيادة المتطورة.

الكشف عن طرازات كاديلاك SUV وتجهيزات متطورة

ومن المنتظر أن يشهد حفل الإطلاق الكشف عن عدد من الطرازات الجديدة التي تنتمي لفئات الـSUV والسيارات الفاخرة، مع التركيز على تجهيزات الرفاهية، وأنظمة الأمان، والتقنيات الذكية التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في المنافسة داخل هذه الشريحة.

دعم جديد لسوق السيارات الفاخرة

كما يمثل عودة كاديلاك للسوق المصري دفعة جديدة لسوق السيارات الفاخرة، خاصة في ظل التوسع الأخير للعديد من العلامات العالمية داخل مصر، وزيادة اهتمام الوكلاء المحليين بالطرازات الكهربائية والهجينة خلال الفترة الحالية.

ويحضر فعاليات الإطلاق عدد من قيادات مجموعة المنصور ومسؤولي جنرال موتورز، لاستعراض خطط العلامة الأمريكية في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، ورؤيتها للتحول نحو مستقبل التنقل الكهربائي.

