أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن تنظيم مزاد علني كبير لبيع عدد من "لوطات" السيارات الملاكي المستعملة التابعة لمهمل ومتروك جمارك مطار القاهرة.

وأوضحت الإدارة المركزية للمبيعات، المشرفة على عملية البيع، أن جلسة المزاد ستعقد في تمام الساعة 11 صباح يوم 2 أبريل المقبل، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

سيارات مطار القاهرة المطروحة بالمزاد

ويضم المزاد مجموعة من سيارات الملاكي أبرزها (بورش - مرسيدس - فورد - فولكس - أودي - نيسان - كيا - همر - هيونداي - لاندروفر - كرايسلر - رانج روفر - GMC ).

شروط الاشتراك في مزاد سيارات مطار القاهرة

وأشارت الهيئة إلى أن الاشتراك في المزاد يتطلب شراء كراسة الشروط والمواصفات مقابل 400 جنيه، وهي متاحة بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية، امتداد شارع رمسيس، برج رقم 2.

كما يشترط لدخول جلسة المزاد سداد مبلغ تأمين قدره 50 ألف جنيه.

ونبهت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن البيع يتم دون عمولة، وأن المعاينة تعد أساس عملية الشراء، على أن يقوم من يرسو عليه العطاء بسداد 30% من قيمة الصفقة فور انتهاء جلسة المزاد، على أن يتم سداد باقي المبلغ خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.

ويسمح للأفراد بالمشاركة في المزاد باستخدام بطاقة الرقم القومي سارية، بينما يتعين على الشخصيات الاعتبارية تقديم البطاقة الضريبية.

