بسبب خطر بالمقاعد.. هيونداي تستدعي أكثر من 60 ألف سيارة

فيديو قديم لأسطول سيارات محمد رمضان يثير جدلًا على السوشيال ميديا.. ما

قبل ساعات، أقرت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري للعلامة الصينية في مصر، زيادة بأسعار السيارة إم جي 5 موديل 2026 بقيمة وصلت إلى 60 ألف جنيه خلال شهر مارس الجاري.

ويواجه سوق السيارات المحلي موجة من ارتفاع أسعار العديد من السيارات الجديدة، ذلك على خلفية الاضطرابات الجيوسياسية بسبب حرب إيران وأمريكا، والتي أثرت على حركة الشحن البحري وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار التأمين.

وبعد الزيادة الجديدة أصبحت أسعار إم جي 5 التي تعد أرخص سيارات العلامة الصينية في مصر، تبدأ من 859.990 جنيه للفئة Comfort، والفئة Luxury الأعلى تجهيزًا بات سعرها الجديد 959.990 جنيه.

أبعاد إم جي 5

يبلغ طول سيارة إم جي 4.60 متر مع قاعدة عجلات 2.68 متر بينما عرضها يصل إلى 1.81 متر وارتفاعها الكلي 1.48 متر.

منظومة الحركة في إم جي 5

تعتمد MG5 على محرك 4 سلندر بسعة 1.500 سي سي يولد قوة 120 حصان وعزم 150 نيوتن.متر عند 4.500 دورة/الدقيقة، وناقل حركة CVT أوتوماتيك ودفع أمامي للعجلات.

وسائل الأمان والراحة في MG5

تمتلك السيارة قياسيا أنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع CBC لدعم الفرامل داخل المنعطفات وTCS للتحكم في الجر وHHC لدعم التوازن أثناء صعود المنحدرات.

كما يتوافر بالسيارة BDW لتنشيف أقراص الفرامل في المطر بجانب مراقبة ضغط الإطارات ووسادتين هوائيتين في الأمام للسائق والراكب الأمامي.

بينما حصلت الفئات الأعلى على نظام توجيه حساس للسرعة و فرامل يد كهربائية ووسائد هوائية جانبية وستائرية.

السيارة مزودة قياسيا بمصابيح أمامية هالوجينية مع حساسات للإضاءة ومرايا جانبية كهربائية التحكم ومثبت سرعة ونظام صوتي من 4 سماعات يدعم البلوتوث مع جنوط حديدية قياس 15 بوصة.

يزيد بالفئة الثانية جنوط قياس 16 بوصة وتسخين للمرايا الجانبية وحساسات ركن خلفية مع كاميرا وتكييف هواء أوتوماتيكي وزر لتشغيل المحرك بجانب كسوة جلدية لعجلة القيادة وشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو ومدخل USB.

