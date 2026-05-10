قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة أوروبية متوفرة في مصر خلال شهر مايو

كتب : رأفت العربي

12:16 م 10/05/2026 تعديل في 12:16 م
    رينو تاليانت
تعد رينو تاليانت 2026 أرخص سيارة أوروبية "زيرو" مزودة بناقل حركة أوتوماتيك في مصر، وتقدمها الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM" بفئتين من التجهيزات.

ويشهد سوق السيارات المصري طلبات متزايدة على السيارات الأوروبية الجديدة، خاصة الطرازات التي تقل أسعارها عن مليون جنيه، والتي أصبحت خيارًا لعدد كبير من المقبلين على الشراء، لما تقدمه من توازن بين الأداء الأوروبي وجودة التصنيع والتسعير المناسب داخل السوق المحلي.

وتتميز هذه الفئة من السيارات بمستويات جودة وخامات جيدة، إلى جانب الاعتمادية وتنوع التجهيزات، وهو ما يعزز من انتشارها بشكل أكبر خلال الآونة الأخيرة، مع توجه المستهلكين نحو السيارات الاقتصادية ذات الطابع الأوروبي.

أسعار ومواصفات رينو تاليانت 2026 في السوق المصري:

محرك وأداء تاليانت

تعتمد السيارة على محرك تربو سعة 1.0 لتر بقوة 100 حصان، وعزم دوران 140 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT، ما يوفر أداءً متوازنًا واستهلاكًا اقتصاديًا للوقود.

أبعاد ومساحات تاليانت

تأتي تاليانت بطول 4396 مم، وعرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2649 مم، ما يمنحها مساحة داخلية جيدة مقارنة بفئتها.

تجهيزات أمان في تاليانت

تتوفر السيارة بمنظومة أمان تشمل 4 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

كما تضم تجهيزات عملية تشمل شاشة 8 بوصة تعمل باللمس، ودعم Apple CarPlay وAndroid Auto، وتكييف أوتوماتيك، ونظام تشغيل بدون مفتاح، بالإضافة إلى مثبت سرعة وحساسات إضاءة ومطر.

أسعار رينو تاليانت الجديدة

تبدأ أسعار رينو تاليانت 2026 من 755 ألف جنيه للفئة الأولى Evolution، بينما تصل الفئة الأعلى تجهيزًا Techno إلى نحو 815 ألف جنيه.

