إعلان

خلال أيام.. هافال الصينية تطلق سيارتين جديدتين إحداهما صناعة مصرية

كتب : محمد جمال

03:14 م 10/05/2026 تعديل في 03:47 م

هافال - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستعد مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هافال Haval في مصر، للكشف رسميًا خلال الفترة القريبة المقبلة عن سيارتين جديدتين من فئة الـSUV، وذلك في حدث مرتقب يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توسع العلامة الصينية في السوق المحلي، خاصة مع زيادة الطلب على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث من المنتظر أن تمثل الطرازات الجديدة إضافة قوية داخل فئتها من حيث التجهيزات والتكنولوجيا والأسعار التنافسية.


ومن المنتظر أن تكشف الشركة خلال الحدث المرتقب عن التفاصيل الكاملة للفئات والأسعار الرسمية لسيارتها الجديدة كليًا جوليون ماكس والنسخة المجمعة محليًا من جوليون FL.

سيارات هافال المقرر انضمامها إلى السوق المصري خلال ساعات:

هافال جوليون ماكس

تعتمد هافال جوليون ماكس على محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 174 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 275 نيوتن/متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، مع نظام دفع أمامي، ما يمنح السيارة أداءً متوازنًا يناسب الاستخدام العائلي والرحلات.

هافال جوليون FL

كما تستعد غبور أوتو أيضًا للكشف عن النسخة المجمعة محليًا من هافال جوليون FL، والتي تطرح حاليًا في السوق المصري مستوردة بأربع فئات مختلفة التجهيزات، تبدأ من 1.065.000 جنيه للفئة Standard، وتصل إلى 1.265.000 جنيه للفئة الأعلى High Deluxe.

وتعتمد جوليون FL على محرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي، بقوة 148 حصانًا، وعزم دوران 220 نيوتن/متر، مرتبط بناقل حركة ثنائي التعشيق من 7 سرعات بنظام تبريد Wet Clutch، وهو ما يعزز من كفاءة الأداء واعتمادية ناقل الحركة.

اقرأ أيضًا:

بي واي دي Shark 6 تصل مصر رسميًا.. بيك أب هجينة تتخطى 3 ملايين جنيه

مع ارتفاع الزيرو.. شركات التمويل تتجه بقوة إلى سوق السيارات المستعملة

استيراد السيارات في مهب الريح.. توقف منظومة "ACID Number" يربك السوق؟

هافال أسعار السيارات سيارات صناعة مصرية هافال جوليون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

البابا تواضروس من كرواتيا: المسيح هو النور الحقيقي وكلماته تمنح الإنسان
أخبار مصر

البابا تواضروس من كرواتيا: المسيح هو النور الحقيقي وكلماته تمنح الإنسان
الوثيقة 62.. ماذا قال شهود العيان بأوراق FBI عن "الكائنات الفضائية"؟
شئون عربية و دولية

الوثيقة 62.. ماذا قال شهود العيان بأوراق FBI عن "الكائنات الفضائية"؟
وزير التخطيط لـ"مصراوي": نستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030
أخبار مصر

وزير التخطيط لـ"مصراوي": نستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030
زوجة سامي عبدالحليم تطلب الدعاء له بعد أزمته الصحية
زووم

زوجة سامي عبدالحليم تطلب الدعاء له بعد أزمته الصحية
قرار وزاري بضم إسلام عزام رئيس الرقابة المالية إلى إدارة هيئة الاستثمار
اقتصاد

قرار وزاري بضم إسلام عزام رئيس الرقابة المالية إلى إدارة هيئة الاستثمار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لاعبة جودو إيرانية تنسحب أمام منافستها الإسرائيلية.. ما القصة؟
الكهرباء تعدل تصنيف منطقة حدائق الأهرام وزيادة كبيرة في تكلفة توصيل العدادات
الحكومة تستعد للتعاقد على أول دفعة سيارات كهربائية للمسؤولين الحكوميين
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة
"زمام المبادرة بأيدينا".. الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرًا