تستعد مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هافال Haval في مصر، للكشف رسميًا خلال الفترة القريبة المقبلة عن سيارتين جديدتين من فئة الـSUV، وذلك في حدث مرتقب يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توسع العلامة الصينية في السوق المحلي، خاصة مع زيادة الطلب على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث من المنتظر أن تمثل الطرازات الجديدة إضافة قوية داخل فئتها من حيث التجهيزات والتكنولوجيا والأسعار التنافسية.



ومن المنتظر أن تكشف الشركة خلال الحدث المرتقب عن التفاصيل الكاملة للفئات والأسعار الرسمية لسيارتها الجديدة كليًا جوليون ماكس والنسخة المجمعة محليًا من جوليون FL.

سيارات هافال المقرر انضمامها إلى السوق المصري خلال ساعات :

هافال جوليون ماكس

تعتمد هافال جوليون ماكس على محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 174 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 275 نيوتن/متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، مع نظام دفع أمامي، ما يمنح السيارة أداءً متوازنًا يناسب الاستخدام العائلي والرحلات.

هافال جوليون FL

كما تستعد غبور أوتو أيضًا للكشف عن النسخة المجمعة محليًا من هافال جوليون FL، والتي تطرح حاليًا في السوق المصري مستوردة بأربع فئات مختلفة التجهيزات، تبدأ من 1.065.000 جنيه للفئة Standard، وتصل إلى 1.265.000 جنيه للفئة الأعلى High Deluxe.

وتعتمد جوليون FL على محرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي، بقوة 148 حصانًا، وعزم دوران 220 نيوتن/متر، مرتبط بناقل حركة ثنائي التعشيق من 7 سرعات بنظام تبريد Wet Clutch، وهو ما يعزز من كفاءة الأداء واعتمادية ناقل الحركة.

