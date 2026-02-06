ظهور جيتور T2 i-DMالجديدة في معرض "أوتومورو 2026" الدولي للسيارات

تغطية - محمد جمال:

كشفت مجموعة قصراوي جروب Kasrawy Group، الوكيل المحلي لعلامة جيتور في مصر، عن سيارتها الجديدة جيتور Jetour T2 Plug-in Hybrid التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة خلال مشاركتها في معرض أوتومورو للسيارات.

ولم يعلن الوكيل المحلي لعلامة جيتور بالسوق المصري عن أسعار جيتور T2 Plug-in Hybrid خلال فعاليات معرض أوتومورو 2026، على أن تعلن الأسعار في السوق المصري.

المحرك وأداء السيارة

تأتي جيتور T2 مزودة بتقنية i-DM المتقدمة، التي تجمع بين الأداء الكهربائي ومحرك البنزين، تتألف منظومة الدفع من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر يولد 154 حصانًا وعزم دوران أقصى 220 نيوتن متر، إلى جانب محركين كهربائيين يولدان قوة إجمالية 221 حصانًا وعزم دوران 390 نيوتن متر، ليصل إجمالي القوة المتاحة إلى 375 حصانًا.

تعتمد جيتور T2 على بطارية LiFePO4 بسعة 26.7 كيلوواط/ساعة، ما يمكّن السيارة من السير لمسافة تصل إلى 139 كيلومترًا بالكهرباء فقط. وتستغرق عملية إعادة شحن البطارية بالكامل نحو نصف ساعة عند استخدام الشحن السريع، بينما تحتاج أربع ساعات عند الشحن البطيء.

التجهيزات الداخلية

تشمل المقصورة عجلة قيادة متعددة الوظائف مصنوع من الجلد Leather مع إمكانية تعديل الوضعية يدويًا في أربعة اتجاهات، وشاشة عرض القيادة كاملة LCD Dashboard بحجم 10.25 بوصة تدعم لغات متعددة، ونظام تقليل الضوضاء Active Noise Reduction، ونقاط تثبيت الأمتعة Trunk Anchor Points، وإضاءة داخلية قابلة للتعديل مع نظام Light Show .

ويضم السيارة نظام معلومات وترفيه Multimedia System متكامل، مع شاشة لمس 15.6 بوصة، ودعم البلوتوث Car Phone، ونظام صوتي من شركة Sony يضم 12 سماعة موزعة مع ضبط مستوى الصوت تلقائيًا حسب سرعة السيارة، ونظام تحكم صوتي ذكي متعدد اللغات يشمل الإنجليزية والعربية والإسبانية والبرتغالية والفارسية، مع واجهات شحن متعددة ومنافذ USB وType-C للصف الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى شحن لاسلكي بقوة 50 واط.

الأبعاد



تأتي جيتور T2 Plug-in Hybrid بطول 4785 مم، وعرض 1875 مم وارتفاع 1695 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2800 مم، وطول قاعدة العجلات الأمامية 1685 مم والخلفية 1695 مم.

أنظمة الأمان والسلامة

تأتي جيتور T2 مجهزة بباقة متكاملة من أنظمة الأمان المتقدمة لحماية السائق والركاب، وتشمل وسائد هوائية أمامية وخلفية وجانبية، ونظام مكابح ABS مع توزيع إلكتروني EBD ومساعد الفرملة EBA، بالإضافة إلى التحكم الديناميكي بالثبات ESC ونظام RMI لمكافحة الانقلاب. كما تحتوي السيارة على نظام كشف النقطة العمياء BSD، وتنبيهات مغادرة المسار LDW مع مساعد الحفاظ على المسار LKA، إضافة إلى نظام الكبح التلقائي المتقدم AEB وتنبيهات التصادم الأمامي والخلفي FCW / RCW، إلى جانب نظام قفل حزام الأمان للطوارئ.

أنظمة مساعدة القيادة والدعم الذكي

كما توفر جيتور T2 مجموعة واسعة من أنظمة مساعدة السائق لتعزيز الراحة والسلامة، مثل نظام التحكم بالفرامل أثناء الانعطاف CBC، ومساعدة صعود المنحدرات Hill-Start Assist، ونظام مراقبة العبور المائي Wading Sensing System. وتشمل تجهيزات القيادة الذكية كاميرات أمامية وخلفية مع حساسات ركن، ونظام تثبيت السرعة الذكي ACC، بالإضافة إلى نظام مساعدة القيادة في الازدحام TJA ونظام القيادة المتكامل ICA، ما يوفر تجربة قيادة آمنة وذكية في مختلف الظروف.

