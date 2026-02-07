هيونداي IONIQ 9 الكهربائية تصل مصر رسميًا يوم 9 فبراير 2026

قصراوي جروب تشارك في أوتومورو 2026 بعروض قوية على جاك وجيتور وسيتروين

تستعد مجموعة جي بي أوتو GB Auto، الوكيل المحلي لعلامة هيونداي في السوق المصري، للكشف عن IONIQ 9 الكهربائية الجديدة كليًا لأول مرة بالسوق المصري.

ومن المقرر أن يتم طرح IONIQ 9 الكهربائية في السوق المصري رسميًا يوم الأثنين 9 فبراير 2026 في حدث استثنائي يُقام في قلب موقع سقارة التاريخي، أحد مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو.

خلال الحفل، سيتم عرض جميع سيارات IONIQ بما في ذلك IONIQ 5 N، وIONIQ 6، وIONIQ 9، بطريقة مبتكرة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات IONIQ 9 الكهربائية الجديدة

الأبعاد

تقدم Ioniq 9 الجديدة بطول 5.6 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 3.13 متر، ما يوفر مكانا لـ3 صفوف جلوس، في حين تصل مساحة التخزين الخلفية إلى 1.323 لترا.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Ioniq 9 الجديدة على سواعد محرك كهربائي بقوة 160 كيلووات/218 حصان أو محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 320 كيلووات/436 حصان، فضل هذه القوة الكبيرة تنطلق السيارة Ioniq 9 الكهربائية بسرعة قصوى تبلغ 200 كلم/س.

وتتضافر جهود المحركات مع بطارية سعة 110 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 620 كلم، تم شحن البطارية بقدرة 250 كيلووات تقريبا بحيث يتم شحنها من 10 إلى 80% في غضون 24 دقيقة فقط.

اقرأ أيضًا:

تخفيض 100 ألف جنيه على إكسيد VX الـ 7 راكب بالسوق المصري

سوق السيارات المصري يستقبل 4 سيارات جديدة لأول مرة خلال 24 ساعة

أرخص كروس أوفر في مصر تتراجع 20 ألف جنيه لفترة محدودة