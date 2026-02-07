ضياء الدين داود: وزير الطيران أكد صحة طلب الإحاطة بشأن تسرب الوقود

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الدكتور طيار سامح الحفني وزير الطيران المدني، وذلك في استجابة سريعة لطلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن وجود تسرب بأحد خطوط تموين الطائرات بالوقود بمطار القاهرة الجوي.

وأوضح "داود" في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن الوزير ثمن دور البرلمان الرقابي مؤكدًا على صحة ما جاء بطلب الإحاطة وأن وزارتي الطيران و البترول تدخلا بشكل سريع لمعالجة التسرب الحادث و العمل بخطة الطوارئ لضمان استمرار الرحلات الجوية دون إلغاء.

كما أصدرت شركة مصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي بيانين منفصلين أكدتا فيه على مضمون ما جاء بطلب الإحاطة وأعتذرا للمسافرين عن أي تأخير قد طرأ على مواعيد الرحلات خلال الأيام الماضية.

وجاء مضمون بيان شركة مصر للطيران كالتالى:-

تتقدم شركة مصر للطيران بخالص الاعتذار للساده عملائها الكرام عن التأخيرات التي طرأت في العديد من رحلاتها الجوية خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب حدوث تسريب بالخط الفرعي الخاص بتغذية مباني الركاب رقم (2 و3) بمطار القاهرة الدولي، والذى تم رصده من خلال أجهزة المراقبة بالغرفة المركزية للتحكم التابعة لشركة مصر للبترول بمستودع الوقود بالمطار.

حيث أنه في مثل هذه الظروف يتم إيقاف الخط مؤقتًا مع تفعيل خطة الطوارئ البديلة، وقد تم التعامل مع هذا الأمر من قبل السلطات المعنية بشركة مصر للبترول ومطار القاهرة الدولي وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة، تمهيدًا لعودة الخط الفرعي إلى التشغيل الطبيعي.

وتؤكد شركة مصر للطيران أن حركة التشغيل لم تتوقف، وإنما تأثرت تأثراً شديداً جزئيًا، وأن التأخيرات التي طرأت على عدد من الرحلات تُعد ظروفًا استثنائية خارجة عن إرادتها.