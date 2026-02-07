أرخص كروس أوفر في مصر تتراجع 20 ألف جنيه لفترة محدودة

تخفيض 100 ألف جنيه على إكسيد VX الـ 7 راكب بالسوق المصري

كتب - محمد جمال:

أعلنت قصراوي جروب وكيل علامة جاك الصينية في مصر، تخفيض أسعار سيارتها جاك JS2 موديل 2025 الجديدة بالسوق المحلي بقيمة 20 ألف جنيه خلال شهر فبراير الجاري.

وتقدم قصراوي جروب جاك JS2 بسعر رسمي 689,900 بدلا من 709,900 جنيه.

يأتي التخفيض الذي أعلن الوكيل المحلي بالتزامن مع بدء فعاليات معرض مصر الدولي للسيارات «أوتومورو 2026»، خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير 2026، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، ضمن أكبر تجمع رسمي لوكلاء السيارات في مصر.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات جاك JS2 التفصيلية بمصر:

تتميز السيارة بأبعاد مدمجة، حيث يبلغ طولها 4135 مم، وعرضها 1750 مم، وارتفاعها 1550 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2490 مم، وحقيبة خلفية بسعة 450 لتر.

تعتمد جاكJS2 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يبلغ 146 نيوتن/متر، وتأتي مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي.

تشمل تجهيزات السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، مثبت سرعة، ونظام بلوتوث، بالإضافة إلى حساسات ركن.

فيما يتعلق بأنظمة السلامة، تأتي السيارة مجهزة بوسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى نظام المساعدة على خوض المرتفعات.

