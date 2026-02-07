إعلان

أرخص كروس أوفر في مصر تتراجع 20 ألف جنيه لفترة محدودة

كتب : مصراوي

11:54 ص 07/02/2026 تعديل في 02:54 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جاك jS2
  • عرض 4 صورة
    جاك JS2
  • عرض 4 صورة
    جاك JS2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد جمال:

أعلنت قصراوي جروب وكيل علامة جاك الصينية في مصر، تخفيض أسعار سيارتها جاك JS2 موديل 2025 الجديدة بالسوق المحلي بقيمة 20 ألف جنيه خلال شهر فبراير الجاري.

وتقدم قصراوي جروب جاك JS2 بسعر رسمي 689,900 بدلا من 709,900 جنيه.

يأتي التخفيض الذي أعلن الوكيل المحلي بالتزامن مع بدء فعاليات معرض مصر الدولي للسيارات «أوتومورو 2026»، خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير 2026، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، ضمن أكبر تجمع رسمي لوكلاء السيارات في مصر.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات جاك JS2 التفصيلية بمصر:

تتميز السيارة بأبعاد مدمجة، حيث يبلغ طولها 4135 مم، وعرضها 1750 مم، وارتفاعها 1550 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2490 مم، وحقيبة خلفية بسعة 450 لتر.

تعتمد جاكJS2 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يبلغ 146 نيوتن/متر، وتأتي مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي.

تشمل تجهيزات السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، مثبت سرعة، ونظام بلوتوث، بالإضافة إلى حساسات ركن.

فيما يتعلق بأنظمة السلامة، تأتي السيارة مجهزة بوسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى نظام المساعدة على خوض المرتفعات.

اقرأ أيضًا:

بي واي دي Sealin تنطلق رسميا في مصر بنسختين.. تعرف على أسعارهما

MANEAST تكشف عن ساعة ذكية كمفتاح رقمي.. وتقدم S09 الجديدة بالسوق المصري

نيسان مصر توقع اتفاقية مع نور الدين الشريف لتوزيع فينوشيا في مصر

جاك JS2 قصراوي جروب أوتومورو 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أيمن بهجت قمر عن شيرين عبدالوهاب: ليه شاغلين بالنا بمشاكلها الشخصية
زووم

أيمن بهجت قمر عن شيرين عبدالوهاب: ليه شاغلين بالنا بمشاكلها الشخصية
السعودية تستحوذ على 49% من حصة شركة "طيران ناس سوريا" الجديدة
شئون عربية و دولية

السعودية تستحوذ على 49% من حصة شركة "طيران ناس سوريا" الجديدة
قلب الأم يغفر.. مسنة الشرقية عن فيديو الاعتداء: "بنتي هي اللي شيلاني وعاوزاها
أخبار المحافظات

قلب الأم يغفر.. مسنة الشرقية عن فيديو الاعتداء: "بنتي هي اللي شيلاني وعاوزاها
بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل
رياضة محلية

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

بعد ظهور فيديو اعتدائه أولًا.. طبيب عظام الباجور: "دافعت عن نفسي ولن أتنازل
أخبار المحافظات

بعد ظهور فيديو اعتدائه أولًا.. طبيب عظام الباجور: "دافعت عن نفسي ولن أتنازل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران