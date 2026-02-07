تخفيض 100 ألف جنيه على إكسيد VX الـ 7 راكب بالسوق المصري

قصراوي جروب تشارك في أوتومورو 2026 بعروض قوية على جاك وجيتور وسيتروين

أعلنت الشركة الوطنية للسيارات "ناتكو"، وكيل علامة إكسيد "Exeed" العلامة التجارية الصينية في مجال السيارات الفاخرة، تخفيض أسعار إكسيد VX بقيمة 100 ألف جنيه خلال فبراير الجاري.

تقدم إكسيد VX التي تعد السيارة الأكبر حجما للعلامة حيث تتسع مقصورتها إلى سبعة ركاب، بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية 2.580.000 جنيه للفئة الأولى Luxury ، و2.880.000 جنيه للفئة الثانية Flagship.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات إكسيد VX الجديدة بمصر:

تعتمد إكسيد VX على محرك قوي بسعة 2.0 لتر TGDI بأربعة أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 261 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة، وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات بنظام (AWD) دفع كلي.

تتوفر السيارة بخيارات قيادة متعددة مثل الوضع الرياضي (Sport) والاقتصادي (ECO)، بالإضافة إلى أوضاع خاصة تناسب التضاريس الصعبة مثل الثلج والطين والرمال، ما يجعلها سيارة مثالية لجميع الأذواق والظروف.

وتضم إكسيد VX شاشة عرض ترفيهية بحجم 15.6 بوصة ونظام ملاحة متطور وشاشة عرض معلومات للسائق بحجم 12.3 بوصة.

كما تم تزويد السيارة بنظام صوتي فاخر مكون من 23 مكبر صوت، لخلق أجواء صوتية استثنائية، مع إمكانيات الربط اللاسلكي مع أجهزة Apple CarPlay وAndroid Auto، مما يُشعر السائق بتجربة قيادة عصرية مليئة بالتكنولوجيا الفاخرة.

وضعت إكسيد معايير جديدة في السلامة من خلال تجهيز "إكسيد VX" بأحدث أنظمة الأمان، بما في ذلك وسائد هوائية أمامية وجانبية، نظام كشف النقاط العمياء، نظام تثبيت السرعة التكيفي.

ومن أنظمة الأمان والمساعدة أيضًا كاميرا بانورامية بزاوية 540 درجة لتوفير رؤية محيطية شاملة، ونظام دعم الركن الآلي لتسهيل عملية الركن في المساحات الضيقة.

تأتي إكسيد VX بتصميم داخلي يضم مقاعد فاخرة مغطاة بجلد "نابا"، لتلائم أذواق المستهلك المصري الباحث عن الفخامة والتميز، كما أنها مزودة بنافذة سقف بانورامية تضفي لمسة من الرحابة والضوء الطبيعي للمقصورة.

تقدم إكسيد ضمانًا لسيارتها VX لمدة 7 سنوات بدون حد أقصي للكيلومترات، مع خدمة صيانة دورية كل 10.000 كيلومترًا.

