مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

شبيبة القبائل

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

يانج افريكانز

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
14:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

أرسنال

0 0
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

بورنموث

0 1
17:00

أستون فيلا

الدوري الإسباني

برشلونة

0 0
17:15

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

بعد الأهلي والزمالك.. أوجوستي بوش يتولى تدريب منتخب مصر لكرة السلة

كتب : هند عواد

04:51 م 07/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    اجتماع الخطيب مع أوجستي بوش
  • عرض 5 صورة
    أوجستي 2
  • عرض 5 صورة
    أوجستي بوش
  • عرض 5 صورة
    أوجستي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول للرجال، استعدادا لخوص تصفيات كأس العالم.

وقال الاتحاد المصري لكرة السلة، في بيان رسمي: "بقيادة الإسباني أجوستي بوش، الجهاز الفني لمنتخب مصر كالاتي: أجوستي بوش مديرا فني، ألفريد بوش مدربا عاما، رامي جنيدي مدربا، ياسر عبد الله محللا للأداء، عبد الرحمن الجلاد محلل أداء، أحمد فايق مخطط أحمال، إسلام جمعة أخصائي علاج طبيعي، محمد الفلاح أخصائي علاج طبيعي".

وخاض أوجوستي تجربتين مع الزمالك والأهلي، وحقق مع القطبين بطولة إفريقيا مرتين، الدوري المصري 4 مرات، كأس مصر مرتين، البطولة العربية مرة وحيدة.

اقرأ أيضًا:

فرص تأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
موعد مباراة الأهلي اليوم ضد شبيبة القبائل والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أوجوستي بوش منتخب مصر منتخب مصر لكرة السلة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد الأهلي والزمالك.. أوجوستي بوش يتولى تدريب منتخب مصر لكرة السلة
رياضة محلية

بعد الأهلي والزمالك.. أوجوستي بوش يتولى تدريب منتخب مصر لكرة السلة
فارق الأجرة والقيمة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن زيادة الإيجار القديم
أخبار مصر

فارق الأجرة والقيمة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن زيادة الإيجار القديم
ابنة ترامب تنبهر بعظمة الحضارة الفرعونية خلال زيارتها للأقصر (صور)
أخبار المحافظات

ابنة ترامب تنبهر بعظمة الحضارة الفرعونية خلال زيارتها للأقصر (صور)
تعرف على المُهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة
اقتصاد

تعرف على المُهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة
بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل
رياضة محلية

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو- أبوالمعاطي زكي: تعرضت لجلطة بسبب مرتضى منصور.. ومدحت شلبي مشاني بسببه