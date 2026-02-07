بعد الأهلي والزمالك.. أوجوستي بوش يتولى تدريب منتخب مصر لكرة السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول للرجال، استعدادا لخوص تصفيات كأس العالم.

وقال الاتحاد المصري لكرة السلة، في بيان رسمي: "بقيادة الإسباني أجوستي بوش، الجهاز الفني لمنتخب مصر كالاتي: أجوستي بوش مديرا فني، ألفريد بوش مدربا عاما، رامي جنيدي مدربا، ياسر عبد الله محللا للأداء، عبد الرحمن الجلاد محلل أداء، أحمد فايق مخطط أحمال، إسلام جمعة أخصائي علاج طبيعي، محمد الفلاح أخصائي علاج طبيعي".

وخاض أوجوستي تجربتين مع الزمالك والأهلي، وحقق مع القطبين بطولة إفريقيا مرتين، الدوري المصري 4 مرات، كأس مصر مرتين، البطولة العربية مرة وحيدة.

