قصراوي جروب تشارك في أوتومورو 2026 بعروض قوية على جاك وجيتور وسيتروين

تشارك مجموعة قصراوي جروب، الوكيل المحلي لعلامات جيتور وجاك وسيتروين بالسوق المصري، في فعاليات معرض مصر الدولي للسيارات «أوتومورو 2026»، من خلال ثلاثة أجنحة، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، ضمن أكبر تجمع رسمي لوكلاء السيارات في مصر.

طرازات جاك

وأعلنت المجموعة عن عروض خصم حصرية خلال فترة المعرض على موديلات 2026 من سيارات جاك الكهربائية E30X، ليصبح سعرها 990,000 جنيه بدلًا من 1,050,000 جنيه، بانخفاض يصل إلى 60,000 جنيه.

تتاح هذه العروض حصريًا لزوار المعرض، مع الاستفادة من الضمان الممتد على المحرك لمدة 6 سنوات أو حتى 150 ألف كيلومتر.

كما تقدم قصراوي جروب خصمًا خاصًا يصل إلى 20,000 جنيه على باقي موديلات جاك موديل 2026 خلال أيام المعرض، إلى جانب عرض نقدي على طراز JS2 بخصم 20,000 جنيه ليصبح سعره 689,900 جنيه بدلًا من 709,900 جنيه.

وتستعرض المجموعة عبر جناح جاك مجموعة من أحدث طرازاتها، تشمل JS2 وJS6 وRF8 وJS8 Pro.

طرازات جيتور

وفي جناح جيتور، تقدم قصراوي جروب تشكيلة متنوعة من طرازات العلامة الصينية، تضم T1 وDashing وX90 Plus وX70 Plus، إلى جانب تسليط الضوء على الطراز الهجين JETOUR T2 i-DM، وظهور خاص لطراز JETOUR G700.

طرازات سيتروين

وتشمل مشاركة قصراوي جروب أيضًا أحدث طرازات سيتروين، والتي تضم C5 Aircross وAmi وC4 وC4X، حيث تجمع هذه الطرازات بين التصميم الأوروبي المميز ومستويات الراحة والتكنولوجيا الحديثة.

وشهد جناح قصراوي جروب زيارة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حيث اطّلع على دور المجموعة في دعم صناعة السيارات بالسوق المصري والمساهمة في جهود توطين الصناعة، وسط إقبال ملحوظ من الزوار على مختلف الطرازات المعروضة.

وأكدت قصراوي جروب أن مشاركتها في «أوتومورو 2026» تمثل فرصة مهمة للتواصل المباشر مع العملاء واستعراض أحدث ما تقدمه من طرازات وتقنيات، مشيرة إلى حرصها الدائم على التواجد في الفعاليات الكبرى التي تمثل إضافة حقيقية لسوق السيارات المصري، وتوفر للعميل فرصة المقارنة والاطلاع على أحدث العلامات والطرازات داخل مكان واحد.

وأضافت المجموعة، أنها تسعى من خلال مشاركتها إلى تقديم تجربة متكاملة لزوار المعرض، تشمل استعراض الحلول الكهربائية والهجينة، إلى جانب طرح باقة من العروض والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء خلال فترة المعرض.

ويقام معرض مصر الدولي للسيارات «أوتومورو 2026» تحت رعاية وزارة الصناعة المصرية، وتنظيم شركة ART LINE ACG-ITF، بمشاركة واسعة من وكلاء السيارات الرسميين، واهتمام حكومي وإعلامي كبير باعتباره خطوة مهمة نحو تنشيط سوق السيارات وعودة المعارض الدولية بقوة إلى مصر.

