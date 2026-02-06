نيسان مصر توقع اتفاقية مع نور الدين الشريف لتوزيع فينوشيا في مصر

تغطية - محمد جمال:

وقعت شركة نيسان مصر، على هامش فعاليات معرض مصر الدولي للسيارات «أوتومورو 2026»، اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة نور الدين الشريف للتوزيع وتجارة السيارات، الوكيل المعتمد لعدد من العلامات التجارية العالمية في السوق المصري، لتكون شركة نور الدين الشريف الموزع الرئيسي لعلامة فينوشيا (Venucia) في مصر.

وتُعد فينوشيا إحدى العلامات الناتجة عن الشراكة الاستراتيجية بين شركتي نيسان العالمية ودونجفنج موتور المحدودة، ويأتي هذا التعاون في إطار توجه نيسان مصر المستمر نحو التوسع في عقد شراكات استراتيجية جديدة تواكب تطورات السوق المحلي وتلبي الاحتياجات المتغيرة وتطلعات العملاء.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للتعاون المعلن بين نيسان مصر وشركة دونجفنج موتور المحدودة (DFL) لتوزيع وتسويق علامة فينوشيا في مصر، حيث تُعد DFL شريكًا استراتيجيًا لنيسان في السوق الصيني، وأحد الركائز الأساسية في استراتيجية نيسان العالمية.

وأكد المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لنيسان أفريقيا، حرص الشركة الدائم على الابتكار وتقديم حلول تنقل متطورة تتماشى مع تطلعات الأسواق التي تعمل بها، مشيرًا إلى أن إطلاق علامة فينوشيا في السوق المصري يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس التزام الشركة بزيادة موديلاتها وتقديم سيارات تجمع بين الجودة العالية والتكنولوجيا المتقدمة، بما يلبي توقعات العملاء في أحد أهم الأسواق الأفريقية.

وأضاف أن الشراكة مع مجموعة نور الدين الشريف تمثل إضافة قوية لمسيرة نيسان في مصر، في ضوء ما تمتلكه المجموعة من خبرات واسعة في وسجل حافل ليس فقط في توزيع السيارات، بل وفي مجالات المبيعات وخدمات ما بعد البيع والخطط التسويقية المبتكرة، فضلا عن فهمها عميق لطبيعة السوق المحلي، بما يسهم في تقديم تجربة متميزة للعملاء وتعزيز نمو العلامة خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، صرح المهندس نور الدين الشريف، رئيس مجلس إدارة مجموعة نور الدين الشريف: "نعتز بهذه الشراكة مع نيسان مصر، والتي تمثل محطة فارقة في تاريخ مجموعتنا. إن طرح علامة Venucia في مصر سيحدث طفرة في السوق المحلي؛ فهي علامة استثنائية تجمع بين صلابة الهندسة والاعتمادية المعروفة ، وبين أحدث الحلول التكنولوجية الذكية.

وتابع، نحن ملتزمون بتقديم دعم كامل لهذه العلامة من خلال شبكة مراكزنا المتطورة للمبيعات وخدمات ما بعد البيع، لنضمن لعملائنا أعلى مستويات الجودة والرفاهية التي تليق بهذا التحالف العالمي."

تمثل الاتفاقية خطوة مهمة ضمن استراتيجية نيسان مصر لمواصلة التطوير وتعزيز تواجدها في السوق المحلي، فضلًا عن دعم مكانتها الريادية كمركز إقليمي محوري لأعمال الشركة في أفريقيا، حيث تواصل نيسان تصدرها للسوق المصري من حيث الحصة السوقية للعام الثالث على التوالي، إلى جانب ترسيخ موقعها كأكبر مُصدر لسيارات الركوب في مصر.