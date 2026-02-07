شل للزيوت مصر تطلق زيوت محركات مطورة خلال أوتومورو 2026

أطلقت شركة شل للزيوت مصر مجموعتها الجديدة من زيوت المحركات المطورة، تأكيدًا على التزامها طويل الأمد بدعم قطاع السيارات المصري واستمرار استثماراتها في تكنولوجيا الزيوت المتقدمة.

وجاء الكشف عن الزيوت الجديدة خلال فعاليات معرض مصر الدولي للسيارات «أوتومورو 2026»، المقام في الفترة من 5 إلى 8 فبراير بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، في حدث حصري لوسائل الإعلام وشركاء شل، بقيادة المهندس هيثم يحيى، المدير العام الإقليمي لشل الشرق الأوسط ومصر وآسيا الوسطى.

وتتضمن المجموعة الجديدة زيت شل هيلكس الترا، المصمم ليتوافق مع معيار API SQ المتقدم لعام 2025، وهو أعلى معيار أداء تم تطويره لزيوت محركات سيارات الركوب. وتوفر تركيبة الزيت حماية محسّنة للمحركات الحديثة حتى في ظل ظروف التشغيل القاسية ودرجات الحرارة المرتفعة، ما يعكس التزام شل بتقديم حلول مبتكرة تواكب التطور العالمي للسيارات.

وفي هذا السياق، قال المهندس هيثم يحيى: "يُظهر قطاع السيارات في مصر مؤشرات واضحة على التعافي، وشل مستمرة في دعم هذا الزخم من خلال تقديم تكنولوجيا رائدة تلبي احتياجات العملاء والمصنّعين. كما تعكس رعايتنا لمعرض أوتومورو اهتمامنا بتجميع كل أطراف صناعة السيارات تحت سقف واحد، وتتيح فرصة حقيقية للتفاعل المباشر مع المستهلكين والشركاء."

وتعد شل للزيوت مصر الراعي البلاتيني للمعرض، مع حضور قوي يعكس دعمها المستمر للفعاليات التي تجمع بين الشركات المصنعة والمستهلكين، وتعزز تطوير صناعة السيارات محليًا. وتتمتع شل بمكانة عالمية مرموقة، كونها المورد الأول لزيوت المحركات عالميًا لمدة 19 عامًا متتالية، مع شراكات طويلة الأمد مع كبرى شركات السيارات، أبرزها التعاون مع فيراري لأكثر من 75 عامًا، إضافة إلى شراكات قوية في السوق المصري.

ولا يقتصر تركيز شل على تقديم أحدث التقنيات فحسب، بل يمتد لتوفير حلول عملية للمستهلكين، مثل أداة مكافحة الغش التجاري، التي تتيح التحقق من أن الزيت المستخدم أصلي من شل، ما يعزز الثقة بالعلامة ويضمن حماية المحركات.

ويتميز زيت شل هيلكس الترا بتقنية PurePlus التي تحول الغاز الطبيعي إلى زيت أساس فائق النقاء بنسبة 99.5%، لتعزيز نظافة المحرك وتحسين الأداء والحماية، بما يعكس ريادة شل التكنولوجية عالميًا.

ويأتي إطلاق هذه المجموعة الجديدة في مصر متوافقًا مع خطة شل العالمية لتقديم تركيبات وعبوات مطورة وفق أحدث معايير الصناعة، بما يلبي توقعات العملاء ويعزز مكانة شل كشريك موثوق لصناعة السيارات محليًا وعالميًا.

