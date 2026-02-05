شانجان تشارك في "أوتومورو 2026" بـ5 طرازات وتخفض هذه السيارة 50 ألف جنيه

نيسان تعلن عن تخفيض أسعار عدد من سياراتها خلال معرض أوتومورو 2026

كتب - أيمن صبري:

تشارك جي بي أوتو، الوكلي المحلي الحصري لعلامة "شانجان" Changan التجارية، في معرض مصر الدولي للسيارات "أوتومورو 2026" بـ5 من سيارات العلامة الصينية المتوفرة في السوق المحلي.

وتقام النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للسيارات في الفترة من 5 وحتى 8 فبراير الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة 26 شركة وعلامة تجارية مختلفة.

قال وكيل شانجان إن المشاركة في "أوتومورو 2026" يتماشى مع رؤيتها الهادفة إلى تقديم جيل جديد من حلول التنقل الذكية وتعزيز حضورها المتنامي في السوق المصري.

ويتيح وكيل شانجان داخل جناح الشركة بالمعرض التعرف عن قرب على موديلي CS75 Plus، وEado الذين تم طرحهما مؤخرًا بالسوق المصري بالإضافة لموديلات: CS55 Plus، Eado Plus، UNI-V.

وأكد الوكيل أن طرح السيارات الخمس يعكس تنوع محفظة العلامة وقدرتها على تلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، من عشاق التصميم الرياضي الجريء إلى الباحثين عن الراحة، والاعتمادية، والتكنولوجيا الذكية في الاستخدام اليومي.

في إطار مشاركتها، تقدم شانجان أيضًا عرضًا ترويجيًا خاصًا يتضمن كاش باك بقيمة 50 ألف جنيه مصري على طراز CS55 Plus CKD، بما يوفر قيمة مضافة للعملاء ويعكس التزام العلامة بتقديم حلول امتلاك تنافسية وميسّرة تلبي احتياجات السوق المصري.

وتركز شانجان خلال مشاركتها في Automorrow على إبراز مكانتها كعلامة سيارات عصرية تقودها التكنولوجيا والابتكار، من خلال استعراض أحدث أنظمة السلامة المتقدمة، وخصائص الاتصال الذكي، وحلول القيادة التي تم تطويرها لتواكب تطلعات الجيل الجديد من السائقين، مع الحفاظ على معادلة متوازنة تجمع بين الجودة والقيمة.

قال أمير سابا، نائب رئيس قطاع سيارات الركوب – شانجان: "مشاركتنا في معرض Automorrow تمثل فرصة مهمة للتواصل المباشر مع العملاء، واستعراض رؤيتنا لمستقبل القيادة في مصر، فشانجان لا تقدم سيارات فقط، بل تقدم تجربة متكاملة تعتمد على الابتكار العملي، والتصميم الجريء، والتكنولوجيا التي تخدم المستخدم بشكل حقيقي".

وأضاف سابا: "نحرص على أن تكون جميع طرازاتنا المعروضة تعبيرًا واضحًا عن التزام شانجان بالسوق المصري، واستمرار خطتنا التوسعية لتقديم منتجات تنافسية تلبي تطلعات العملاء وتواكب تطور أسلوب حياتهم".

وتمنح شانجان زوار جناحها في المعرض تجربة تفاعلية متكاملة، تتيح لهم التعرف عن قرب على الطرازات المعروضة، والتواصل المباشر مع فريق العلامة للإجابة عن مختلف الاستفسارات، في خطوة تعكس اهتمامها ببناء علاقة طويلة الأمد مع العملاء تقوم على الثقة والشفافية.

وأكدت شانجان أن مشاركتها في Automorrow تأتي ضمن استراتيجية نمو واضحة في السوق المصري، تعتمد على توسيع قاعدة العملاء، وتقديم منتجات متطورة، وتعزيز حضور العلامة كأحد اللاعبين الرئيسيين في مشهد صناعة السيارات الحديثة في مصر.