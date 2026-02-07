إعلان

لمدة 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن منطقة الزمالك بالكامل في هذا الموعد

كتب : أحمد عبدالمنعم

05:27 م 07/02/2026

قطع مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه بالكامل عن منطقة الزمالك، وذلك اعتبارًا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الأحد وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي الإثنين ولمدة 6 ساعات.

وأوضحت الشركة أن سبب انقطاع المياه يأتي لقيامها بأعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب القديمة ولتحسين الخدمة بمنطقة الزمالك.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرة إلى إنها قامت بتجهيز كافة إمكانياتها من معدات ومهندسين وفنيين وعمال للعمل على سرعة الإصلاح في أقرب وقت وعوده المياه.

شركة مياه الشرب بالقاهرة الزمالك انقطاع المياه

