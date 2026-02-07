قصراوي جروب تشارك في أوتومورو 2026 بعروض قوية على جاك وجيتور وسيتروين

أعلنت مجموعة قصراوي جروب، الوكيل المحلي الرسمي لعلامة جاك في مصر، عن تخفيض أسعار سيارتها جاك E30X الكهربائية الجديدة بقيمة 60 ألف جنيه خلال شهر فبراير الجاري.

أصبحت تقدم جاك E30X بعد التخفيض بسعر رسمي 990,000 جنيه بدلًا من 1,050,000 جنيه، بقيمة انخفاض بلغت 60,000 جنيه.

تقدم E30X بالإضافة للتخفيض مع ضمان على المحرك يمتد إلى 6 سنوات أو 150,000 كيلومتر.

يأتي التخفيض الذي أعلنه الوكيل المحلي بالتزامن مع إقامة معرض مصر الدولي للسيارات “أوتومورو 2026”، والمقام خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير 2026 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، ضمن أكبر تجمع رسمي لوكلاء السيارات في مصر.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات جاك E30X الكهربائية الجديدة:

الأبعاد

تُقدم جاك E30X بطول يبلغ 4025 ملم، وعرض 1770 ملم، وارتفاع 1560 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2620 ملم. والوزن الإجمالي 1740 كجم.

الموتور

تعتمد جاك E30X على محرك كهربائي بقوة تبلغ 100 كيلوواط -ما يعادل 134 حصانًا تقريبًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 175 نيوتن متر، وسرعة قصوى 150 كيلومترًا في الساعة.

وتتوفر E30X بخيارين من البطاريات، الأولى بسعة إجمالية 41 كيلوواط/ساعة وتمنح مدى سير وفق دورة CLTC يصل إلى 405 كيلومتر، أما الثانية فتأتي بسعة أكبر تبلغ 51.5 كيلوواط/ساعة وتوفر مدى يصل إلى 505 كيلومترات.

تستغرق عملية الشحن الكامل عبر شاحن AC بقدرة 3.3 كيلوواط ما بين 5.5 إلى 7.5 ساعات، بينما يتيح الشحن السريع DC من 30% إلى 80% إتمام العملية خلال 30 دقيقة فقط. وتدعم السيارة معايير الشحن الأوروبية CCS2 إلى جانب معيار GB الصيني.

أنظمة السلامة

تقدم جاك JAC E30X باقة متكاملة من أنظمة السلامة النشطة والسلبية، تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد جانبية وأخرى رأسية أمامية وخلفية. كما تتضمن أنظمة مساعدة السائق: نظام الثبات الإلكتروني ESC، المكابح المانعة للانغلاق ABS، نظام توزيع قوة الكبح الإلكتروني EBD، نظام التحكم في الجر TCS، مساعد المكابح الهيدروليكي HBA، نظام المساعدة الديناميكي في الكبح CDP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ومقاعد الأطفال ISOFIX، وكاميرا بزاوية رؤية 360 درجة، ونظام تصوير شفاف للهيكل بزاوية 540 درجة، ورادارات خلفية للمساعدة في الركن.

اقرأ أيضًا..

أبو غالي موتورز تعلن وكالتها الحصرية لسيارات Geely NEV الكهربائية

بي واي دي Sealin تنطلق رسميا في مصر بنسختين.. تعرف على أسعارهما

MANEAST تكشف عن ساعة ذكية كمفتاح رقمي.. وتقدم S09 الجديدة بالسوق المصري