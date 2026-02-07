سوق السيارات المصري يستقبل 4 سيارات جديدة لأول مرة خلال 24 ساعة

قصراوي جروب تشارك في أوتومورو 2026 بعروض قوية على جاك وجيتور وسيتروين

شهد اليوم الأول لمعرض مصر الدولي للسيارات «أوتومورو 2026» انطلاق عدد من السيارات الجديدة لأول مرة في السوق المصري، حيث قدمت 4 طرازات لأول مرة بالسوق المصري أثناء المعرض، الذي يقام خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ومن بين السيارات التي تم تقديمها لأول مرة، ظهرت سوإيست S09 بفئة Flagship مع تجهيزات فاخرة ومتطورة، إلى جانب ديبال G318 بنظام REEV القوي، وشيري أريزو 6 GT المجمعة محليًا، بالإضافة إلى بايك X35 ضمن فئة الكروس أوفر المدمجة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار وأبرز مواصفات هذه السيارات:

سوإيست S09

أعلنت شركة مان إيست الوكيل لعلامة سوايست في مصر، عن طرح نسخة مطورة من سيارتها سوإيست S09 خلال مشاركتها في معرض أوتو مورو للسيارات 2026.

تتميز النسخة المطورة من سوإيست S09 بمجموعة من التجهيزات الحديثة، منها ميزة فتح الشنطة كهربائي، كما زودت بنظام صوتي متطور من Sony، إضافة إلى إضاءة محيطية متعددة الألوان.

المقاعد الأمامية تأتي كهربائية بالكامل مع خاصية التخزين في الذاكرة، إضافة إلى التدفئة والتهوية لتوفير راحة أكبر للسائق والركاب. كما تضمنت السيارة أنظمة أمان متقدمة تشمل مراقبة النقطة العمياء، التنبيه من التصادم الخلفي، والتنبيه عند فتح الأبواب، ما يعزز مستوى السلامة.

تعتمد سوإيست S09 على محرك 1.6T GDI بقوة 195 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 290 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض 7DCT .

تقدم سوإيست S09 بفئة واحدة من التجهيزات Flagship بسعر رسمي مليون و519 ألف جنيه.

مع ضمان شامل 6 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب، بالإضافة إلى ضمان خاص للمحرك يمتد حتى مليون كم أو 10 سنوات أيهما أقرب. كما تقدم الشركة صيانات مجانية لمدة 4 سنوات أو 60 ألف كم أيهما أقرب

ديبال G318 REEV

كشفت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "ديبال" Deepal التجارية في مصر، عن سيارتها الجديدة G318 لأول مرة محليًا، وذلك خلال مشاركتها في معرض AutoMorrow الدولي للسيارات.

تتوفر ديبال G318 الجديدة بفئتين من التجهيزات، وتبدأ أسعارها الرسمية من مليون و800 ألف جنيه للفئة الأولى القياسية، والفئة الثانية الأعلى تجهيزًا بمليون و950 ألف جنيه.

تقدم Deepal G318 بمنظومة REEV (Range Extended Electric Vehicle)، التي تجمع بين القيادة الكهربائية والكفاءة الممتدة للمدى، لتضع معايير جديدة في فئتها من حيث الأداء والاعتمادية.

وتعتمد السيارة على منظومة دفع رباعي 4WD بمحركين يولدان قوة إجمالية تصل إلى 424 حصانًا و 575 نيوتن متر عزم، ما يمنحها قدرات متميزة على الطرق الوعرة، إلى جانب مدى قيادة يصل إلى 998 كيلومترًا وفقًا لمعيار CLTC، في انعكاس واضح للتوازن بين القوة والكفاءة.

شيري أريزو 6 GT

كشفت مجموعة جي بي أوتو،الوكيل المحلي لحصري لعلامة "شيري" Chery التجارية في مصر، عن السيارة أريزو 6 GT رسميًا ولأول مرة في السوق المحلي.

جاء الكشف عن سيارة شيري الجديدة داخل جناج شيري بمعرض مصر الدولي للسيارات "أوتومورو 2026" والذي يقام في الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، تقدم أريزو 6 GT الجديدة المجمعة محليًا بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من 840.000 جنيه للفئة الأولى و900.000 جنيه للفئة الثانية عالية التجهيز.

تعمل Arrizo 6 GT بمحرك T1.5 رباعي الأسطوانات بقوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض 6 سرعات (DCT) مبلل ، لتوفر تجربة قيادة رياضية متكاملة مع تحقيق كفاءة استهلاك الوقود.

بايك X35

أطلقت مجموعة ألكان أوتو، الوكيل المحلي لعلامة بايك الصينية بالسوق المصري، السيارة بايك X35 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر المدمجة خلال فعاليات معرض أوتو مورو للسيارات أمس الخميس بالسوق المصري لأول مرة.

تقدم بايك X35 الجديدة بفئة واحدة سعرها الرسمي بسعر 860 ألف جنيه.

جاء الكشف عن سيارة بايك الجديدة داخل جناج بايك بمعرض مصر الدولي للسيارات "أوتومورو 2026" والذي يقام في الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

اقرأ أيضًا..

شل للزيوت مصر تطلق زيوت محركات مطورة خلال أوتومورو 2026

قصراوي جروب تشارك في أوتومورو 2026 بعروض قوية على جاك وجيتور وسيتروين

تخفيض 100 ألف جنيه على إكسيد VX الـ 7 راكب بالسوق المصري