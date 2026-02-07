فريق كرة القدم بمياه القليوبية يتوج بكأس دوري المصالح الحكومية- صور

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تُوِّج فريق كرة القدم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بكأس دوري المصالح الحكومية للشركات بمحافظة القليوبية، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل النجاحات الرياضية للعاملين بالشركة، وذلك عقب فوزه على فريق كهرباء القليوبية بنتيجة 5–1.

وجاء التتويج بحضور عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية، إلى جانب المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، الذي حرص على مشاركة الفريق فرحة الفوز ودعمهم خلال مراسم التتويج.

وأشاد المهندس محمد فودة بالمستوى المتميز والأداء المشرف الذي قدمه الفريق طوال منافسات البطولة، مؤكدًا أن الرياضة تُعد عنصرًا أساسيًا في بناء شخصية متوازنة للعامل، وتسهم في تعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي، ورفع معدلات الأداء داخل بيئة العمل.

وأضاف رئيس الشركة أن دعم الأنشطة الرياضية يأتي في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية على الاهتمام بالعاملين صحيًا واجتماعيًا، باعتبارهم الركيزة الأساسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى استمرار دعم الشركة لكافة الأنشطة التي تنمي روح التعاون والمنافسة الإيجابية بين العاملين.

واختتم "فودة" تصريحاته بتوجيه التهنئة لفريق كرة القدم والجهاز الفني، متمنيًا لهم دوام التوفيق ومواصلة تحقيق البطولات ورفع اسم الشركة في جميع المشاركات الرياضية.