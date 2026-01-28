إعلان

خلال أيام.. كوبرا تشعل المنافسة في مصر بالكشف عن فورمينتور فيس ليفت 2026

كتب - محمد جمال:

03:05 م 28/01/2026
    كوبرا فورمينتور الجديدة
    كوبرا فورمينتور الجديدة
    كوبرا فورمينتور الجديدة
    كوبرا فورمينتور الجديدة
    كوبرا فورمينتور الجديدة
    كوبرا فورمينتور الجديدة

أعلنت شركة كيان إيجيبت، الوكيل المحلي لعلامة «كوبرا» في السوق المصري، عن طرح نسخة الفيس ليفت من السيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، وذلك يوم 2 فبراير المقبل.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات كوبرا فورمينتور قبل طرحها في مصر:

المحرك

تعتمد كوبرا فورمينتور في السوق المصري على محرك سعة 1.5 لتر بقوة 148 حصان، وعزم 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي DSG مكوّن من 7 سرعات.

التحديثات الخارجية

حصلت نسخة الفيس ليفت على تحديثات تصميمة خارجية عديدة أبرزها الواجهة الأمامية LED ثلاثية العناصر ذات الشكل المثلث، والتي تعكس هوية كوبرا الرياضية الحديثة، كما تم تحديث المصابيح الخلفية LED بتقنية ثلاثية الأبعاد، مع شريط إضاءة ممتد يتوسطه شعار كوبرا المضيء لأول مرة، إلى جانب إعادة تصميم المصدات والجنوط الرياضية.

التحديثات الداخلية

كما وصلت التحديثات للمقصورة الداخلية لتقديم بتصميم أكثر جرأة، وجاءت مزودة بشاشة لمس مركزية جديدة مقاس 12.9 بوصة، تدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto. كما أصبحت مفاتيح التحكم بالحرارة ومستوى الصوت أسفل الشاشة مضاءة لسهولة الاستخدام.

ومن أبرز التحدثيات، زودت كوبرا فورمينتور نسخة الفيس ليفت بنظام صوتي Sennheiser عبر 12 مكبر صوت، ليمنح تجربة صوتية أكثر نقاءً. كما اعتمدت كوبرا على استخدام مواد معاد تدويرها داخل المقصورة، حيث صُنعت المقاعد الرياضية المنحنية من ألياف دقيقة معاد تدويرها بنسبة تصل إلى 73%.

منظومة الأمان

زودت كوبرا فورمينتور بمجموعة متكاملة من أنظمة الأمان، أبرزها 7 وسائد هوائية، ومنظومة الفرامل الكاملة والتي تشمل ABS، EBD، ESC، مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية تدعم نظام الركن الذاتي.

