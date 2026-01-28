إعلان

السفارة الأمريكية تعلن عن مزاد لبيع سيارات مستعملة.. تبدأ من 300 ألف جنيه

كتب : مصراوي

01:04 م 28/01/2026 تعديل في 01:04 م
أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عن تفاصيل وموعد مزاد علني إلكتروني لبيع عدد من (لوطات) السيارات المستعملة التابعة لها، والتي تتنوع بين سيارات ركوب "ملاكي" وحافلات "ميكروباص" لنقل الركاب.

ومن المقرر بحسب المعلن أن يقام المزاد عبر الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية، وذلك بدءًا من الساعة الواحدة ظهر الأول من فبراير المقبل، وينتهي في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الرابع من نفس الشهر.

وأوضحت السفارة أن معاينة السيارات المطروحة للبيع في المزاد متاحة يوم 1 فبراير من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا بمخزن السفارة الأمريكية في زهراء المعادي (أمام نادي وادي دجلة).

وتشترط السفارة الأمريكية على الراغبين في الاشتراك بالمزاد، التسجيل أولًا عبر الموقع الرسمي للسفارة على الإنترنت، ومراجعة كل الشروط والأحكام الخاصة بالمزاد قبل بداية المزايدة.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على السيارات الـ17 المطروحة للبيع بالمزاد وأسعار بدء التزايد:

شيفرولية SUBURBAN

السيارة موديل 2011 ويبدأ التزايد عليها بـ300 ألف جنيه

شيفرولية IMPALA

السيارة موديل 2013 ويبدأ التزايد عليها بـ400 ألف جنيه

فورد ECONOLINE

السيارة موديل 2010 ويبدأ التزايد عليها بـ300 ألف جنيه

فورد EXPLORER

السيارة موديل 2014 ويبدأ التزايد عليها بـ400 ألف جنيه

شيفرولية MALIBU

السيارة موديل 2011 ويبدأ التزايد عليها بـ350 ألف جنيه

شيفرولية MALIBU

السيارة موديل 2011 ويبدأ التزايد عليها بـ350 ألف جنيه

جيب PATRIOT

السيارة موديل 2013 ويبدأ التزايد عليها بـ400 ألف جنيه

شيفرولية TAHOE

السيارة موديل 2013 ويبدأ التزايد عليها بـ700 ألف جنيه

فورد ECONOLINE

السيارة موديل 2010 ويبدأ التزايد عليها بـ350 ألف جنيه

شيفرولية TAHOE

السيارة موديل 2013 ويبدأ التزايد عليها بـ750 ألف جنيه

فورد ECONOLINE

السيارة موديل 2010 ويبدأ التزايد عليها بـ350 ألف جنيه

شيفرولية TAHOE

السيارة موديل 2014 ويبدأ التزايد عليها بـ700 ألف جنيه

شيفرولية SUBURBAN

السيارة موديل 2011 ويبدأ التزايد عليها بـ600 ألف جنيه

تويوتا COASTER

السيارة موديل 2011 ويبدأ التزايد عليها بـ800 ألف جنيه

تويوتا COASTER

السيارة موديل 2011 ويبدأ التزايد عليها بـ800 ألف جنيه

تويوتا COASTER

السيارة موديل 2011 ويبدأ التزايد عليها بـ800 ألف جنيه

دودج AVENGER

السيارة موديل 2010 ويبدأ التزايد عليها بـ400 ألف جنيه

أسعار السيارات السفارة الأمريكية سيارات للبيع مزاد سيارات

