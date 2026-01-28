أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM" الوكيل الحصري لعلامة رينو الفرنسية في مصر، عن تسليم الدفعة الأولى من السيارة أوسترال الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية للحاجزين رسميًا.

وتتوفر رينو أوسترال "الشكل الجديد" خلال شهر يناير الجاري بأربع فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من مليون و 390 ألف جنيه للفئة الأولي، ومليون و 525 ألف جنيه للفئة الثانية، والفئة الثالثة قدمت مقابل مليون و 650 ألف جنيه، والفئة الرابعة مليون و 750 ألف جنيه.

تعتمد رينو أوسترال على محرك تربو رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي، بقوة 150 حصان مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن متر، وينقل حركة للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك.

يتم التحكم في أداء المحرك ومختلف عناصر السيارة بواسطة نظام "multi sense" لتغيير وضعيات القيادة الثلاث وهي "كومفورت - إيكو - سبورت"؛ كما تأتي معززة بنظام مساعدة السائق و7 وسائد هوائية ونظام 360 درجة للمساعدة على الركن، وتصل مساحة التخزين إلى 575 لترًا مكعبًا.

السيارة مجهزة بنظام توجيه العجلات الخلفية حيث تقوم العجلات الخلفية في اتجاه عكس العجلات الأمامية حتى سرعة 50 كم/س، بينما تقوم بالتوجيه في نفس الاتجاه فوق تلك السرعة بهدف تعزيز قدرات توجيه السيارة داخل المنعطفات الحادة حيث يبلغ قطر الدوران 10.1 مترا.

وتعد فئة Esprit Alpine النسخة الرياضية التي تقدم لأول مرة على مستوى طرازات رينو، وتتسم بلمسات رياضية خاصة خارجيا، مثل جنوط الألمونيوم قياس 20 بوصة وتصميمات الصدامات المختلفة وشعارات ألبين المثبتة على جوانب السيارة.

من الداخل ظهرت المقصورة بمزيج بين الألكنتارا والجلود بالمقاعد التي تحمل شعارات ألبين أيضا وتم استخدام الكربون فايبر المظهري ببعض المناطق.

حصلت مقصورة أوسترال أيضا على شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة وأخرى وسطية لنظام أوبن أر المعلوماتي بقياس 12 بوصة، بينما يمكن عرض بعض المعلومات مثل السرعة وتوجيهات نظام الملاحة على الزجاج الأمامي بخاصية Head Up Display قياس 9.3 بوصة.

