انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و15 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 28-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.85 جنيه للشراء، و46.95 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.85 جنيه للشراء، و46.95 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.87 جنيه للشراء، و46.97 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.9 جنيه للشراء، و47 جنيهًا للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.03 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و47.12 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.