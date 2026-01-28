كيا تطلق سيارتها K4 Sportswagon الكومبي الجديدة بالأسواق.. صور وتفاصيل

سول - (د ب أ):

أعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية لصناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها K4 Sportswagon الكومبي الجديدة والتي تنافس بالفئة المتوسطة العائلية.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها K4 Sportswagon الكومبي الجديدة يبلغ طولها 4.70 متر، بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة من 604 إلى 1439 لترا، وذلك في حالة الموديل المزود بمحرك احتراق داخلي.

أما في حالة الموديل المزود بنظام دفع هجين معتدل، فتتراوح سعة صندوق الأمتعة من 482 إلى 1317 لترا.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة K4 Sportswagon على سواعد محرك بنزين تربو ثلاثي الأسطوانات بقوة 85 كيلووات/115 حصان، مع ناقل حركة يدوي من ست سرعات.

ويتوفر هذا المحرك أيضا بنسخة دفع هجين معتدل بالقوة نفسها، بالإضافة إلى نسخة Mild Hybrid أخرى مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع سرعات.

ويضم برنامج الدفع محرك بنزين رباعي الأسطوانات بقوتين: 110 كيلووات/150 حصان أو 132 كيلووات/180 حصان، ويقترن كلاهما بناقل حركة مزدوج القابض من سبع سرعات.

التصميم الخارجي

ويعتمد التصميم الخارجي على فلسفة Opposites United الخاصة بشركة كيا، فيما تعتمد الإضاءة على توقيع Star Map الضوئي، كما تتميز السيارة بمقابض أبواب خلفية مخفية، بينما تضيف نسخة GT-Line طابعا رياضيا من خلال خط النوافذ الأسود اللامع وأقواس العجلات باللون الأسود اللامع.

وتشتمل المقصورة الداخلية على شاشة بانورامية تتكون من لوحة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، وشاشة لمسية بقياس 5.3 بوصة للتحكم في نظام التكييف، بالإضافة إلى شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة، وبشكل قياسي تدعم جميع نسخ السيارة Apple CarPlay وAndroid Auto .

وتشمل التجهيزات الاختيارية مقاعد أمامية مدفأة ومهواة بكسوة من الجلد الصناعي، إلى جانب نظام صوتي فاخر، كما يتيح نظام Digital Key 2.0 استخدام الهواتف الذكية المتوافقة كمفاتيح رقمية للسيارة.

وتتيح منصة Kia Connect تحديثات برمجية عبر الأثير وخدمات بث الموسيقى وإمكانية استخدام السيارة كنقطة اتصال Wi-Fi.

كما تم تزويد السيارة بحزمة واسعة من أنظمة السلامة والمساعدة، من بينها مساعد النقطة العمياء ومساعد تغيير المسار ونظام تثبيت السرعة ومساعد القيادة على الطرق السريعة ونظام التحذير من حركة المرور العرضية عند الرجوع للخلف ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي، بالإضافة إلى كاميرا رؤية محيطية.

اقرأ أيضًا:

سيارة تتعطل كلما اشترى صاحبها آيس كريم.. وجنرال موتورز تكشف السبب

عقل سيارات شاومي يثير المخاوف في 2025: حرق 4 صينيين وغرق في نهر

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

الذكاء الاصطناعي يتحدث عن مزايا وعيوب "بجاج كيوت".. وهل تصلح للعائلات؟

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026