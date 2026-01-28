إعلان

لينك آند كو 08 تستعد للانطلاق بالسوق المصري قريبًا

كتب - محمد جمال:

01:50 م 28/01/2026
    لينك آند كو 08
    لينك آند كو 08
    لينك آند كو 08
    لينك آند كو 08
    لينك آند كو 08

تستعد شركة عز العرب للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة لينك آند كو (Lynk & Co) التجارية، لطرح السيارة لينك آند كو 08 هايبرد الكروس أوفر الجديدة كليًا خلال الأيام المقبلة لأول مرة بالسوق المحلي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات Lynk & Co 08 قبل طرحها رسميًا:

الأبعاد

تأتي Lynk & Co 08 بطول 4820 ملم، وعرض 1915 ملم، وارتفاع 1685 ملم، وقاعدة العجلات 2848 ملم، مع مساحة شنطة خلفية 545 لترًا، وتصل إلى 1277 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.

المحرك

تعمل Lynk & Co 08 بنظام هجين قابل للشحن (PHEV) يعتمد على محرك بنزين 1.5 لتر تربو ومحركين كهربائيين في النسخ الرباعية الدفع مع نظام EM-P، بقوة إجمالية تتراوح بين 345 حصان و 593 حصان في النسخ الأعلى أداءً، مع عزم دوران يصل إلى 905 نيوتن متر، وتسارع من 0-100 كم/س في 4.6 ثانية، وتوفر مدى كهربائي يصل إلى 245 كم.

وسائل الأمان

تتمتع Lynk & Co 08 بوسائل أمان متقدمة أبرزها وسائد هوائية أمامية، وجانبية، ونظام فرامل طوارئ تلقائية AEB، ونظام لمنع فتح الأبواب، بالإضافة إلى نظام مساعدة للحفاظ على المسار، ونظام مساعدة السرعة، ونظام مراقبة تعب السائق، وتقنيات متطورة للتعامل مع الأجسام الصلبة (LiDAR)، وحماية فائقة لبطارية الـ PHEV من الصدمات والحرائق.

التجهيزات

تتوفر Lynk & Co 08 بتجهيزات داخلية متطورة أبرزها شاشة رئيسية مقاس 15.4 بوصة ولوحة أجهزة قياس LCD مقاس 12.3 بوصة. تعمل هذه الشاشات مع نظام Flyme Auto داخل السيارة من Meizu. وهو يدعم اتصالاً متقدمًا بهاتف ذكي وله إمكانية تخصيص عميقة.

