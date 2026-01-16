مفاجأة سعرية في مطلع العام.. ستار راي 2026 تتراجع 200 ألف جنيه

قبل انطلاقها رسميًا| وكيل BYD بمصر يكشف عن تكنولوجيا سياراتها الكهربائية

أعلنت مجموعة أبو غالي الوكيل غير الحصري لعلامة جيلي التجارية في مصر، تخفيض أسعار ستار راي موديل 2026 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بقيمة 200 ألف جنيه خلال شهر يناير 2026 من العام الجاري.

وأصبحت تقدم جيلي ستار راي موديل 2026 الجديدة في السوق المصري بعد التخفيض بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات، بسعر رسمي يبدأ من 1,299,000 جنيه بدلًا من 1,499,000 جنيه للفئة الاولي، و الفئة الثانية بسعر 1,399,000 جنيه بدلا من 1,599,000 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 1,499,000 جنيه بدلا من 1,699,000 جنيه، والفئة الرابعة بسعر 1,569,000 بدلا من 1,769,000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات ستار راي بالسوق المصري:

تقدم جيلي ستار راي بمحرك 1500 تربو 4 سلندر، متصل بناقل حركة DCT من 7 سرعات. السيارة تقدم بطول 4670 مم، وعرضها 1900 مم، وارتفاعها 1705مم.

وزودت مقصورة جيلي ستار راي بشاشة تحكم باللمس قياس 13.2 بوصة ونظام إضاءة محيطية، فتحة سقف بانوراميه وكاميرا 360 درجة.

كما يتوفر بالسيارة أنظمة مساعدة وأمان منها وسائد وستائر هوائية، مثبت سرعة ومساعد القيادة بالطرق السريعة للمسافات الطويلة وشاشة عرض معلومات على الزجاج الأمامي، ونظام التحذير من مغادرة حارة السير.

