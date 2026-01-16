إعلان

مفاجأة سعرية في مطلع العام.. ستار راي 2026 تتراجع 200 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

02:29 م 16/01/2026 تعديل في 02:30 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    جيلي ستار راي
  • عرض 7 صورة
    جيلي ستار راي
  • عرض 7 صورة
    جيلي ستار راي
  • عرض 7 صورة
    جيلي ستار راي
  • عرض 7 صورة
    جيلي ستار راي
  • عرض 7 صورة
    جيلي ستار راي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت مجموعة أبو غالي الوكيل غير الحصري لعلامة جيلي التجارية في مصر، تخفيض أسعار ستار راي موديل 2026 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بقيمة 200 ألف جنيه خلال شهر يناير 2026 من العام الجاري.

وأصبحت تقدم جيلي ستار راي موديل 2026 الجديدة في السوق المصري بعد التخفيض بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات، بسعر رسمي يبدأ من 1,299,000 جنيه بدلًا من 1,499,000 جنيه للفئة الاولي، و الفئة الثانية بسعر 1,399,000 جنيه بدلا من 1,599,000 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 1,499,000 جنيه بدلا من 1,699,000 جنيه، والفئة الرابعة بسعر 1,569,000 بدلا من 1,769,000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات ستار راي بالسوق المصري:

تقدم جيلي ستار راي بمحرك 1500 تربو 4 سلندر، متصل بناقل حركة DCT من 7 سرعات. السيارة تقدم بطول 4670 مم، وعرضها 1900 مم، وارتفاعها 1705مم.

وزودت مقصورة جيلي ستار راي بشاشة تحكم باللمس قياس 13.2 بوصة ونظام إضاءة محيطية، فتحة سقف بانوراميه وكاميرا 360 درجة.

كما يتوفر بالسيارة أنظمة مساعدة وأمان منها وسائد وستائر هوائية، مثبت سرعة ومساعد القيادة بالطرق السريعة للمسافات الطويلة وشاشة عرض معلومات على الزجاج الأمامي، ونظام التحذير من مغادرة حارة السير.

اقرأ أيضًا:

100 ألف جنيه تراجعًا بأسعار بايك X55 موديل 2026 في مصر.. التفاصيل

قبل انطلاقها رسميًا| وكيل BYD بمصر يكشف عن تكنولوجيا سياراتها الكهربائية

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه

جيلي ستار راي أسعار السيارات السيارات الجديدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من هي زوجة ويجز؟.. 10 معلومات عن نور العزاوي بعد ارتباطهما رسميا
زووم

من هي زوجة ويجز؟.. 10 معلومات عن نور العزاوي بعد ارتباطهما رسميا
نتائج الحلقة 19 من دولة التلاوة.. تعرف على سبب خروج عطية الله رمضان
أخبار مصر

نتائج الحلقة 19 من دولة التلاوة.. تعرف على سبب خروج عطية الله رمضان
إيقاف لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
رياضة عربية وعالمية

إيقاف لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
أول تعليق من لجنة مفاوضات سد النهضة على رسالة ترامب للرئيس السيسي
أخبار مصر

أول تعليق من لجنة مفاوضات سد النهضة على رسالة ترامب للرئيس السيسي

"زفة في السماء".. عريس يخطف الأنظار بزفاف غير تقليدي "فيديو"
علاقات

"زفة في السماء".. عريس يخطف الأنظار بزفاف غير تقليدي "فيديو"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* إيقاف لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
* ترامب يوجه رسالة مكتوبة إلى الرئيس السيسي بشأن سد النهضة