إعلان

وزير خارجية إيران لـ الأمم المتحدة: اغتيال خامنئي يقوض أسس النظام الدولي

كتب : مصراوي

03:07 ص 02/03/2026

علي خامنئي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي يفتح صندوق باندورا الخطير، ويقوض أسس المساواة في السيادة واستقرار النظام الدولي.

قال عراقجي في رسالة رسمية وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وأعضاء مجلس الأمن الدولي: "يمثل الاستهداف المتعمد لأعلى مسؤول في الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتهاكا خطيرا وغير مسبوق لأكثر القواعد الأساسية التي تنظم العلاقات بين الدول".

وأضاف الوزير الإيراني، أن هذا السلوك لا ينتهك فقط المبادئ الراسخة للقانون الدولي؛ بل يفتح بتهور صندوق باندورا الخطير، مما يقوض أسس المساواة في السيادة واستقرار النظام الدولي".

ووصف عملية الاغتيال بأنها "عمل إرهابي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل".

تأتي هذه الرسالة في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا غير مسبوق، حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة ضربات على إيران أسفرت عن مقتل خامنئي وعشرات القادة العسكريين، مع توعد طهران بالانتقام ضد المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علي خامنئي اغتيال علي خامنئي وزير خارجية إيران صواريخ إيرانية على الكويت إيران الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل بنك الأهداف الإيراني هجوم إيراني على الكويت أبرز القيادات الإيرانية المخابئ الإيرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بأكثر من 1%.. ارتفاع أسعار الذهب بسبب ضربات أمريكا وإسرائيل على إيران
اقتصاد

بأكثر من 1%.. ارتفاع أسعار الذهب بسبب ضربات أمريكا وإسرائيل على إيران
موعد أذان الفجر الإثنين 12 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
جنة الصائم

موعد أذان الفجر الإثنين 12 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
طقس 12 رمضان في القاهرة الكبرى.. أمطار متفرقة وبرودة شديدة ليلًا
أخبار وتقارير

طقس 12 رمضان في القاهرة الكبرى.. أمطار متفرقة وبرودة شديدة ليلًا
ثأرا لدم خامنئي.. حزب الله: استهدفنا موقعا للدفاع الصاروخي لجيش الاحتلال
شئون عربية و دولية

ثأرا لدم خامنئي.. حزب الله: استهدفنا موقعا للدفاع الصاروخي لجيش الاحتلال
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا في جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ من هناك
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا في جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ من هناك

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة بعد الهدنة.. حزب الله يطلق 6 صواريخ نحو شمال إسرائيل