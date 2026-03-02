

وكالات

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي يفتح صندوق باندورا الخطير، ويقوض أسس المساواة في السيادة واستقرار النظام الدولي.

قال عراقجي في رسالة رسمية وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وأعضاء مجلس الأمن الدولي: "يمثل الاستهداف المتعمد لأعلى مسؤول في الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتهاكا خطيرا وغير مسبوق لأكثر القواعد الأساسية التي تنظم العلاقات بين الدول".

وأضاف الوزير الإيراني، أن هذا السلوك لا ينتهك فقط المبادئ الراسخة للقانون الدولي؛ بل يفتح بتهور صندوق باندورا الخطير، مما يقوض أسس المساواة في السيادة واستقرار النظام الدولي".

ووصف عملية الاغتيال بأنها "عمل إرهابي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل".

تأتي هذه الرسالة في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا غير مسبوق، حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة ضربات على إيران أسفرت عن مقتل خامنئي وعشرات القادة العسكريين، مع توعد طهران بالانتقام ضد المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، وفقا لروسيا اليوم.