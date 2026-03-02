دون تسجيل إصابات.. وزارة الدفاع الكويتية تتصدى لصواريخ إيرانية

كتب- محمد أبو بكر

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، بأن سلاح الدفاع الجوي الكويتي تصدى فجر اليوم لعدد من الأهداف الجوية، قائلًا:" تمدينا بكفاءة واقتدار للأهداف الجوية المعادية".

وأضاف: جرى رصد الأهداف واعتراضها ضمن نطاق العمليات في وسط البلاد، في إطار الجاهزية التامة لحماية أجواء الوطن، دون تسجيل أي إصابات".

وأكد في "عبد العزيز"، بحسب منشور للوزارة عبر منصة "إكس"، أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ واجباتها والتعامل مع أي تطورات محتملة، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

