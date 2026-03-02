أكدت مصادر إعلامية، أن إيران شنت هجمات بطائرات مسيرة على قاعدة أمريكية في بغداد ومرفأ في البحرين، ردًا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار القادة الإيرانيين.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام العراقية، استهدفت طائرتان مسيرتان قاعدة فيكتوريا قرب مطار بغداد الدولي، حيث سقطت إحدى الطائرات داخل المجمع، فيما تم إسقاط الثانية قبل أن تتسبب في أضرار.

يذكر أن قاعدة فيكتوريا الأمريكية هي منشأة عسكرية تقع داخل مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية، وتستخدمها القوات الأمريكية ضمن تواجدها الأمني في العراق.

وتضم القاعدة قوات وعناصر أمريكية تقوم بمهام دعم عملياتها في المنطقة والتحالف الدولي ضد عناصر مسلحة وإدارة بعض الأنشطة اللوجستية والاستخباراتية هناك.