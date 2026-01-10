"قبل ما تمضي".. 9 نصائح قبل استلام سيارتك الـ"زيرو" لتفادي المفاجآت

يقع بعض المستهلكين في سوق السيارات، خاصة من يقدمون على شراء سيارة للمرة الأولى، في عدد من الأخطاء الشائعة عند استلام السيارة الجديدة "الزيرو" من الوكيل أو الموزعين.

وغالبًا ما تتسبب حالة الحماس والنشوة المصاحبة لقرار الشراء في التغاضي عن ملاحظات مهمة، قد تبدو بسيطة في حينها، لكنها قد تؤدي لاحقًا إلى خسائر مالية كبيرة أو مشكلات فنية مزعجة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي عددًا من النصائح المهمة قبل شراء سيارة جديدة لأول مرة:

قراءة بنود العقد بشكل تفصيلي

أول خطوة.. يجب قبل التوقيع على أي مستند قراءته جيدًا والتأكد من فهم كل كلمة واردة ومنصوص عليها، إذ يسبب الفهم الخاطئ لبعض بنود التعاقد في أزمات لاحقة بين الطرفين البائع والمشتري.

فحص طلاء السيارة الخارجي

ينبغي على المشتري التأكد قبل شراء سيارته الجديدة لأول مرة، أن طلاء السيارة الخارجي لا يوجد به أي خدوش أو اختلاف في لون الطلاء، بالإضافة إلى فحص الأبواب والشنطة الخلفية وخلوها من أي صدمات.

فحص الزجاج والإطارات

يعد فحص الزجاج والإطارات من الأولويات التي يجب على المشتري مراجعتها، والتأكد من عدم وجود أي خدوش أو كسور بهما، فضلًا عن مراجعة الإطارات وأن تاريخ إنتاجها حديث.

مراجعة رقم الشاسيه والموتور

يجب على المشتري مراجعة رقم الشاسيه والموتور المدونين على السيارة، وأنهما مطابقين مع البيانات الموجودة في الفاتورة أو أوراق التسليم.

فحص المقصورة الداخلية

يجب على المشتري التحقق جيدًا من سلامة المقاعد والمقصورة بالكامل وفرش المقاعد الأبواب، وعدم وجود أي خدوش أو أي مشاكل من أي نوع.

تشغيل جميع التجهيزات الداخلية والخارجية

يجب على المشتري التأكد من سلامة تشغيل جميع التجهيزات الداخلية والخارجية للسيارة الجديدة، وأبرزها تشغيل الشاشة، والكاميرات، وحساسات الركن، والنوافذ الكهربائية.

التأكد من مستوى السوائل

من بين أبرز الأشياء التي يجب مراجعتها قبل إتمام عملية الشراء، مستويات جميع السوائل وأبرزها زيت المحرك، سائل التبريد، زيت الفرامل، وسائل المساحات.

فحص عداد الكيلومترات

يجب مراجعة عداد الكيلومترات، وعادة يكون أقل من 50 كم).

المراجعة الشاملة قبل الاستلام

يجب على المشتري التأكد من السيارة بشكل كامل والتأكد من سلامتها بنسبة 100%، وعدم التوقيع والاقرار بالاستلام حال وقود أي ملاحظات.

اقرأ أيضًا:

هافال H6 أم GS4 MAX؟ صراع قوي في فئة الـSUV والفارق 51 ألف جنيه

بعد اتهام الشركة ببيع سيارة متضررة.. وكيل رينو يكشف مفاجأة

هل تنخفض أسعار السيارات بنسبة 15-20% في 2026؟.. الرابطة توضح