ردًا على حزب الله.. جيش الاحتلال يشن غارات بمناطق في لبنان

كتب- محمد أبو بكر

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي بدء في تنفيذ موجة غارات جوية على مناطق في لبنان، ردًا على إطلاق حزب الله لصواريخ باتجاه شمال إسرائيل.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن حزب الله أطلق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، في أول هجوم من نوعه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، أن دفعة صاروخية مكونة من 6 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وسط حالة استنفار في المناطق الحدودية.

وأوضحت القناة، أن الهجوم تم برشقة واحدة من 6 صواريخ، انطلقت من الأراضي اللبنانية نحو مواقع في شمال إسرائيل، في تطور قد يعيد التوتر إلى الواجهة بعد فترة من الهدوء النسبي عقب اتفاق وقف إطلاق النار.