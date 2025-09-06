قائمة بأسعار سيارات "بايك" الجديدة في مصر

كتب - محمد جمال:

يقدم الوكيل المحلي لعلامة بايك لعملاء سوق السيارات المصري المقبلين على الشراء 4 سيارات جديدة خلال شهر سبتمبر الجاري، وتبدأ أسعارهم من 800 ألف جنيه.

وتتنوع الطرازات التي تقدمها العلامة في السوق المصري بين سيدان عائلية وكروس أوفر وSUV رياضية متعددة الاستخدامات.

ونستعرض من خلال التقرير التالي السيارات الجديدة لعلامة بايك الصينية في مصر:

بايك BJ30

تقدم بايك BJ30 الجديدة بالسوق المصري عبر فئتين من التجهيزات الأولى بنزين وسعرها الرسمي مليون و690 ألف جنيه والثانية هايبرد وسعرها الرسمي مليون و790 ألفا.

تأتي بايك BJ30 بخيارين من المحركات. الأول محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، ينتج 185 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 280 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة مزدوج القابض (DCT) من 7 سرعات. استهلاك الوقود لهذا المحرك يبلغ 8 لترات لكل 100 كم.

أما الخيار الثاني فهو نظام هايبرد، حيث يعمل بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو بقدرة 154 حصان وعزم دوران 230 نيوتن.متر، بالإضافة إلى محرك كهربائي أمامي ينتج 174 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 315 نيوتن.متر. النسخة الرباعية الدفع مزودة بمحرك كهربائي خلفي بقوة 73 حصان وعزم 135 نيوتن.متر.

بايك U5 Plus

تبدأ أسعار بايك U5 Plus الصينية موديل 2025 من 800 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما تقدم الفئة الثانية عالية التجهيزات مقابل 900 ألف جنيه.

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

تقدم U5 Plus الجديدة بعددا من مواصفات السلامة والأمان القياسية وفي مقدمتها فرامل ABS وEBD ومساعد فرامل EBA مع تحكم الكتروني في الثبات والتحكم في الجر، كما تأتي بفرامل يد كهربائية وتحكم في المنحدرات ووسائد هوائية أمامية وزر تشغيل ووقف المحرك والدخول الذكي وحساسات خلفية ومثبت سرعة وايموبليزر ومراقبة الضغط بالإطارات وكاميرا خلفية 360 درجة ومراقبة النقط العمياء وتحذير مغادرة المسار ووسائد جانبية.

بايك X55

تتوفر بايك X55 الصينية موديل 2025 بسعر رسمي يبدأ من مليون و195 ألفًا للفئة الأولي Highline، ومليون و295 ألفًا للفئة الثانية Topline، ومليون و415 ألفًا للفئة الثالثة Premium.

تعتمد بايك X55 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تربو ينتج قوة قدرها 185 حصان واقصى عزم للدوران 305 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة مكون من 7 سرعات.

تم تعزيز بايك X55 الجديدة بعددا من وسائل الأمان والسلامة في مقدمتها أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة والتي تتضمن وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، ومساعد فرامل إلكتروني EBA، وفرامل يد كهربائية EPB

كما يتوفر بها خاصية التعليق التلقائي Auto Hold، وبرنامج ثبات إلكتروني ESP، ونظام مساعد عند صعود المرتفعات HAC، ونظام مساعد عند نزول المنحدرات HDC، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS، وإنذار ضد السرقة، ومانع تشغل المحرك ضد السرقة، وحساسات ركن خلفية، ونظام تنبيه من الإرهاق أثناء القيادة، نظام أولوية الفرامل BOS، ونظام تنبيه حزام الأمان للسائق والراكب الأمامي، وكاميرا خلفية.

بايك X7

تقدم أسعار بايك X7 الصينية موديل 2025 بسعر يبدأ من مليون و574 ألف و900 جنيه للفئة الأولي Highline، ومليون 649 ألف و900 جنيه للفئة الثانية Topline، ومليون و724 ألف و900 جنيه للفئة الثالثة Premium.

تعتمد سيارة بايك X7 على محرك بسعة 1.5 لتر يولد قوة تصل إلى 180 حصانًا وعزم دوران يبلغ 275 نيوتن متر بين 1500 و 4500 دورة في الدقيقة، مع ناقل حركة 7DCT. كما تمتاز بنظام تعليق MacPhersan متعدد الوصلات ومكابح قرصية ومقاس إطارات 235/55 R19.

