بعد ارتفاع الأسعار.. كيف يتم احتساب قيمة شحن السيارة الكهربائية؟

في ظل التوسع في سوق السيارات الكهربائية داخل مصر ، أصبح فهم آلية شحن هذه السيارات، وحساب الوقت اللازم لإتمام الشحن، وكذلك التكلفة المرتبطة به، ضرورة أساسية لكل من يفكر في اقتناء سيارة كهربائية أو بالفعل يمتلك واحدة.

وتعتمد عملية شحن السيارات الكهربائية على عدة عناصر رئيسية، أبرزها سعة البطارية وقوة الشاحن المستخدم، حيث إن كبر حجم البطارية يعني وقتًا أطول للشحن، بينما يساهم الشاحن الأقوى في تقليل فترة الانتظار. على سبيل المثال، فإن بطارية بسعة ستين كيلووات/ساعة عند شحنها بجهاز بقدرة سبعة كيلووات، تحتاج إلى ما يقرب من تسع ساعات لإتمام الشحن.

أما من الناحية المالية، فإن المعادلة الأساسية لحساب تكلفة الشحن تقوم على ضرب سعة البطارية في معدل تكلفة الكهرباء لكل كيلووات/ساعة. فعلى سبيل المثال، فإن بطارية بسعة سبعين كيلووات/ساعة، مع متوسط سعر كهرباء قدره خمسة عشر سنتًا لكل كيلووات/ساعة، ستكلف نحو عشرة دولارات ونصف تقريبًا عند الشحن الكامل.

ولا يقتصر الأمر على الحسابات فحسب، إذ أن اختيار توقيت الشحن له دور مهم، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من أوقات انخفاض أسعار الكهرباء لتقليل النفقات. كذلك فإن إدارة عملية الشحن بوعي يساهم في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل استهلاك الطاقة بصورة غير فعّالة ودعم ممارسات الاستدامة.

