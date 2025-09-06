إعلان

بعد ارتفاع الأسعار.. كيف يتم احتساب قيمة شحن السيارة الكهربائية؟

03:02 م السبت 06 سبتمبر 2025

السيارات الكهربائية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب. محمود أمين |

في ظل التوسع في سوق السيارات الكهربائية داخل مصر ، أصبح فهم آلية شحن هذه السيارات، وحساب الوقت اللازم لإتمام الشحن، وكذلك التكلفة المرتبطة به، ضرورة أساسية لكل من يفكر في اقتناء سيارة كهربائية أو بالفعل يمتلك واحدة.

وتعتمد عملية شحن السيارات الكهربائية على عدة عناصر رئيسية، أبرزها سعة البطارية وقوة الشاحن المستخدم، حيث إن كبر حجم البطارية يعني وقتًا أطول للشحن، بينما يساهم الشاحن الأقوى في تقليل فترة الانتظار. على سبيل المثال، فإن بطارية بسعة ستين كيلووات/ساعة عند شحنها بجهاز بقدرة سبعة كيلووات، تحتاج إلى ما يقرب من تسع ساعات لإتمام الشحن.

أما من الناحية المالية، فإن المعادلة الأساسية لحساب تكلفة الشحن تقوم على ضرب سعة البطارية في معدل تكلفة الكهرباء لكل كيلووات/ساعة. فعلى سبيل المثال، فإن بطارية بسعة سبعين كيلووات/ساعة، مع متوسط سعر كهرباء قدره خمسة عشر سنتًا لكل كيلووات/ساعة، ستكلف نحو عشرة دولارات ونصف تقريبًا عند الشحن الكامل.

ولا يقتصر الأمر على الحسابات فحسب، إذ أن اختيار توقيت الشحن له دور مهم، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من أوقات انخفاض أسعار الكهرباء لتقليل النفقات. كذلك فإن إدارة عملية الشحن بوعي يساهم في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل استهلاك الطاقة بصورة غير فعّالة ودعم ممارسات الاستدامة.

اقرأ أيضًا..

الكشف عن iX3 الكهربائية بالكامل.. "أكبر مشروع مستقبلي لـ BMW"

هافال H7 تستعد للانطلاق بالسوق المصري لأول مرة

في سبتمبر.. أرخص 5 سيارات زيرو مجمعة محليًا بمصر

السيارات الكهربائية عالم السيارات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- أسباب خصم رصيد كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع عند الشحن
- موعد الانتهاء من تحديد قيمة أجرة وحدات الإيجار القديم
. ج 2 اللواء وليد السيسي في أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد: أخطر قصص وعائلات وأماكن المخدرات في مصر