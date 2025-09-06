أرخص سيارة سيدان عائلية تقدمها "جيلي" في مصر

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة أوتو موبيلتي للتجارة والاستثمار، الوكيل الرسمي لعلامة جيلي التجارية الصينية في مصر، سيارتها إمجراند المجمعة محليًا كأرخص طرازاتالعلامة بالسوق المحلي خلال شهر سبتمبر الجاري.

تقدم جيلي إمجراند السيدان العائلية المجمعة محليًا بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 839 ألف جنيه للفئة الأولى كومفورت، و 939 ألف جنيه للفئة الثانية لكشري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات جيلي إمجراند الجديدة كليًا بالسوق المصري:

محرك جيلي إمجراند الجديدة

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

أبعاد جيلي إمجراند

يبلغ طول سيارة جيلي الجديدة 4.638 مم، وعرضها 1.822 مم، وارتفاعها 1460 مم، وقاعدة عجلات تصل إلى 2650 مم، ما يوفر مساحة مريحة للركاب.

تتوفر جيلي إمجراند الجديدة في نسختها الأعلى تجهيزًا بالعديد من الميزات، مثل فتحة السقف، بالإضافة إلى مقعد السائق القابل للتعديل كهربائيًا.

كما تشمل السيارة كاميرا للرؤية الخلفية التي تسهل الرجوع إلى الخلف، ونظام صوت مكون من 6 مكبرات صوت، وشاشة عرض قياس 12.3 بوصة.

تقنيات جيلي إمجراند

تقدم جيلي إمجراند تقنيات متقدمة، مثل نظام الكاميرا الخلفية المزود برؤية مستقبلية لتحسين الرؤية أثناء القيادة، ولوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة تعرض 27 نوعًا مختلفًا من المعلومات المتعلقة بالسيارة. كما تحتوي السيارة على نظام تكييف ذكي.

اقرأ أيضًا:

في سبتمبر.. أرخص 5 سيارات زيرو مجمعة محليًا بمصر

أرخص سيارة عائلية بـ 7 مقاعد في مصر.. أسعار ومواصفات تفصيلية

قائمة بأسعار سيارات سوإيست الجديدة في مصر.. تبدأ من 949 ألف جنيه