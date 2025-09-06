الكشف عن iX3 الكهربائية بالكامل.. "أكبر مشروع مستقبلي لـ BMW"

ميونيخ - (د ب أ):

كشفت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية بي إم دبليو عن أولى سياراتها الكهربائية الجديدة، المصممة لمساعدة الشركة الألمانية في منافسة الشركات الصينية واستعادة ريادتها في مجال السيارات.

وعرضت بي إم دبليو السيارة الكهربائية آي إكس3 وهي من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) لأول مرة في ميونيخ أمس الجمعة، وهي مزودة ببرمجيات متطورة، وشحن فائق السرعة، وتصميم محدث.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه السيارة تمثل بداية لسلسلة سيارات نيو كلاسه التي أنفقت الشركة الألمانية عليها أكثر من 10 مليارات يورو (7ر11 مليار دولار) لتتفوق على شركتي تسلا الأمريكية وبي.واي.دي الصينية.

قال أوليفر تسيبسه ، الرئيس التنفيذي لشركة بي.إم.دبليو، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج عن السيارة الجديدة: "هذا أفضل منتج شامل في هذه الصناعة". إنها "منتج عالمي بمواصفات قياسية".

في الوقت نفسه تمثل هذه السيارة الرياضية متعددة الأغراض، التي يبدأ سعرها من 9ر68 ألف يورو في ألمانيا، اختبارا رئيسيا للشركة الألمانية في ظل الاضطرابات التي تشهدها هذه الصناعة، فالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضيف تكاليف إضافية وتجبر الشركات على تكييف سلاسل التوريد الخاصة بها، بينما تحاول شركات التصنيع الصينية سريعة النمو دخول سوق السيارات الأوروبية الراكدة، مشكلة تحديا لشركات مثل بي.إم.دبليو وفولكس فاجن وستيلانتس في أسواقها المحلية.

ووفقا للاختبارات الأوروبية تستطيع السيارة آي.إكس3 قطع مساعة 805 كيلومترات (500 ميلا) قبل الحاجة لإعادة شحن البطارية، كما أن نظام شحن البطارية يتيح لها الشحن بما يكفي لقطع مسافة 372 كيلومترا خلال 10 دقائق فقط .

يذكر أن أطول مدى لسيارات تسلا هو 622 كيلومتر وهو متاح في سيارتها الفارهة موديل واي.

في الوقت نفسه تواجه بي.إم.دبليو ضغوطا من أجل خفض سعر السيارة آي.إكس3 للنسخة التي سيتم طرحها للبيع في الصين الشهر المقبل، حيث تقلص حروب الأسعار أرباح شركات السيارات الكهربائية. تطرح أول سيارة من خطة إعادة هيكلة قطاع السيارات الكهربائية

