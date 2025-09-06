52 ألف مركبة "زيرو" رخصت في مصر خلال أغسطس الماضي

كتب- محمود أمين :

أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر اغسطس 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 52482 مركبة بنسبة انخفاض 2.5%عن الشهر السابق كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1.704مركبة موديل 2022 و1405مركبة موديل2023 و3066مركبة موديل 2024 و32254 مركبه موديل 2025 و14053مركبه موديل 2026

الملاكى

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 19558سيارة ملاكي بنسبة انخفاض 7.9%عن الشهر السابق من بينها 341سيارة موديل 2022 و697 سيارات موديل 2023 و1348 موديل 2024 و7731موديل 2025 و9441 موديل 2026

الدراجات النارية

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 28013 بإرتفاع 1.1%عن الشهر السابق من بينها 1254 دراجة موديل 2022 و 620 دراجة نارية موديل 2023 و 1529 موديل 2024 و 22736موديل 2025 و1874دراجات موديل 2026

نقل

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 2943سيارة بانخفاض 8.8% عن الشهر السابق من بينها 35 سيارة موديل 2022 و 61 سيارة نقل موديل 2023 و135 سيارة موديل 2024 و 724 موديل 2025و1988 سيارة موديل 2026