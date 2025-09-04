"ألكان أوتو" تطلق فئة جديدة من السيارة بايك BJ30 لأول مرة بمصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة الكان أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة بايك الصينية في مصر، عن طرح فئة جديدة من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بايك BJ30 تحت اسم BJ30e Off-Road.

تم تصميم الفئة الجديدة من BJ30 BAIC خصيصًا لعشاق المغامرات، حيث توفر مجموعة متميزة من التجهيزات التي تلبي احتياجاتهم في التصميم الخارجي، مما يضفي عليها طابعًا رياضيًا وقويًا.

تتميز BJ30e off-road بتفاصيل تصميم مبتكرة تعزز من روح المغامرة والجرأة، مما يجعلها الخيار الأمثل للراغبين في تجربة قيادة استثنائية في كل أنواع الطرق.

السيارة BJ30e off-road متوفرة الآن عبر وكيلها المحلي في مصر، أو يمكن حجزها من خلال الموزعين المعتمدين.

بحسب المعلن من قبل الوكيل المحلي، تُطرح فئة BJ30e Off-Road مقابل زيادة سعرية قدرها 50 ألف جنيه.

تقدم بايك BJ30 الجديدة بالسوق المصري عبر فئتين من التجهيزات الأولى بنزين وسعرها الرسمي مليون و690 ألف جنيه والثانية هايبرد وسعرها الرسمي مليون و790 ألفا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات بايك BJ30 الجديدة في مصر:

تتميز بايك BJ30 الجديدة بأبعاد مثيرة، حيث يبلغ طولها 4730 ملم، وعرضها 1910 ملم، وارتفاعها 1790 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2820 ملم، وأقصى خلوص أرضي يصل إلى 215 ملم.

تقدم السيارة خيارين من المحركات. الأول محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، ينتج 185 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 280 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة مزدوج القابض (DCT) من 7 سرعات. استهلاك الوقود لهذا المحرك يبلغ 8 لترات لكل 100 كم.

أما الخيار الثاني فهو نظام هايبرد، حيث يعمل بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو بقدرة 154 حصان وعزم دوران 230 نيوتن.متر، بالإضافة إلى محرك كهربائي أمامي ينتج 174 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 315 نيوتن.متر. النسخة الرباعية الدفع مزودة بمحرك كهربائي خلفي بقوة 73 حصان وعزم 135 نيوتن.متر.

تتمتع بايك BJ30 بمجموعة متنوعة من التجهيزات الحديثة، بما في ذلك مصابيح LED أمامية، نظام إضاءة ذكية، ومصابيح نهارية. داخل المقصورة، توجد شاشة عدادات بحجم 10.25 بوصة وشاشة مركزية بحجم 14.6 بوصة، بالإضافة إلى عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف. كما تتضمن السيارة ميزات مثل دخول السيارة بدون مفتاح، شحن لاسلكي، وباب شنطة كهربائي.

تأتي بايك BJ30 مزودة بمجموعة من تقنيات السلامة الحديثة، بما في ذلك 8 وسائد هوائية، نظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام منع انغلاق الفرامل. كما تحتوي على حساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام فرملة طارئة أوتوماتيكية، ونظام تحذير مغادرة المسار.

