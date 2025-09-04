فولفو تطلق أيقونتها EM90 الكهربائية الفاخرة.. مواصفات تفصيلية

ستوكهولم - (د ب أ):

أعلنت شركة فولفو عن إطلاق أيقونتها EM90 الكهربائية الفاخرة، التي تستهدف العائلات ورجال الأعمال.

أناقة بسيطة

وأوضحت الشركة السويدية أن سيارتها EM90 الكهربائية الجديدة تجسد أناقة التصميم الإسكندنافي البسيطة؛ فخطوطها الأنيقة ومساحتها الزجاجية الرحبة وتصميمها الداخلي البسيط تُضفي جوا من الهدوء والفخامة. كما تم تصميم المقصورة الداخلية لتوفير راحة "غرفة معيشة سويدية متنقلة".

وتمتاز السيارة EM90 الجديدة برحابة كبيرة؛ حيث تأتي بطول 21ر5 متر، وقاعدة عجلات بطول 21ر3 متر، بينما يبلغ وزنها الإجمالي 2763 كجم.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة EM90 على سواعد محرك كهربائي بقوة 200 كيلووات/272 حصان. وبفضل هذه القوة، تتسارع السيارة EM90 من صفر إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3ر8 ثانية.

وتوفر البطارية ذات سعة 116 كيلووات ساعة مدى سير يصل إلى 739 كلم وفقا لدورة CLTC.

وبفضل تقنية 800 فولت، يمكن شحن السيارة EM90 بقدرة حتى 360 كيلووات، مما يوفر أوقات شحن قصيرة.

راحة ومرونة

وتم تصميم مقصورة EM90 لتوفير الراحة والمرونة؛ حيث يوفر صف الجلوس الثاني مقعدين فرديين قابلين للتعديل كهربائيا مع وظائف التدليك والتحكم في الطقس، ويمكن تحويلهما إلى مقاعد استرخاء، في حين تتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 535 و 2376 لترا.

السلامة والتكنولوجيا

وبفضل أنظمة مساعدة السائق المتطورة وهيكلها المتين، توفر السيارة EM90 الفاخرة مستوى عاليا من الأمان لجميع الركاب، في حين يعتمد نظام المعلومات والترفيه على تقنية جوجل، ويوفر تكاملا سلسا للتطبيقات والخدمات.