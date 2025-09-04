إعلان

بعد التعديلات.. لامبورجيني Revuelto تنطلق بقوة خارقة تصل إلى 1000 حصان

12:50 م الخميس 04 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    لامبورجيني Revuelto
  • عرض 6 صورة
    لامبورجيني Revuelto
  • عرض 6 صورة
    لامبورجيني Revuelto
  • عرض 6 صورة
    لامبورجيني Revuelto
  • عرض 6 صورة
    لامبورجيني Revuelto
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تايبيه - (د ب أ):

أعلنت شركة "زاكو" “Zacoe” عن إجراء تعديلات تصميمية على السيارة السوبر رياضية لامبورجيني Revuelto لترتقي بها إلى مستوى جديد من الجرأة والإثارة.

وأوضحت الشركة التايوانية أنها توفر للسيارة الهجينة مجموعة تجهيزات البنية العريضة (Widebody) لتمنحها مظهرا أكثر مهابة، مشيرة إلى أن باقة التعديلات الجديدة تشتمل على طقم هيكل مصنوع بالكامل من ألياف الكربون، والذي يضفي على السيارة طابعا أكثر رياضية.

وتشتمل هذه الباقة أيضا على مئزر أمامي مكون من ثلاثة أجزاء وغطاء محرك جديد ورفارف أعرض وعتبات جانبية مختلفة وامتدادات خلفية ضخمة.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد ناشر هواء ضخم في الخلف ونهايات جديدة لمواسير العادم وجناح ضخم يضفي على السيارة طابع حلبة السباقات، كما تظهر فتحة التهوية العلوية لإمداد المحرك V12 الخلفي بالمزيد من الهواء.

ولم تطرأ أية تعديلات تقنية على المحرك؛ حيث تعتمد سيارة لامبورجيني على سواعد محرك V12 بسعة 5ر6 لتر بقوة 1000 حصان ويعاونه ثلاثة محركات كهربائية لكي تبلغ السيارة سرعة 100 كلم/س بعد 5ر2 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 350 كلم/س.

لامبورجيني Revuelto السيارات الخارقة Zacoe
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هل نواجه أبرد شتاء منذ 20 عامًا؟ .. توضيح مهم من الأرصاد
سفارة أمريكا تنشر صورة من مناورة النجم الساطع مع مصر وتعلق: إحنا أقوى مع بعض
رسميًا.. نشر ضوابط الوحدات البديلة للإيجار القديم في الجريدة الرسمية
آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح