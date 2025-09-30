تويوتا CH-R بضمان الوكيل المحلي وقسط يبدأ من 20 ألف جنيه.. التفاصيل

تعرف على مواصفات وأسعار أغلى سيارة صينية في مصر.. بـ6 ملايين جنيه

تقدم شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، عبر الموقع الرسمي للشركة خدمة "أوتومارك" لبيع وشراء واستبدال السيارات مستعملة بضمان شامل من الوكيل.

ويتوفر في الوقت الحالي عبر موقع تويوتا إيجييبت على شبكة الإنترنت، مجموعة من سيارات تويوتا المستعملة المعروضة للبيع، ومن بينها سيارة "تويوتا CH-R" كروس أوفر الخدمي.

وبحسب المعلن فإن السيارة تويوتا CH-R المطروحة للبيع موديل 2021 الفئة الأعلى Highline، وقطعت منذ أول استخدام لها 61.728 كم.

وتتاح النسخة المستعملة من CH-R المتاحة حاليا بموقع تويوتا إيجيبت بسعر 1.200.000 جنيه، ويمكن معاينتها في فرع تويوتا مصر بالعباسية.

وتؤكد تويوتا إيجيبت أن السيارات المستعملة المعروضة للبيع عبر خدمة "أوتومارك" يتم تقييمها وفق 99 نقطة فحص لضمان سلامة السيارة وجودتها، وتضمن الشركة قانونية أوراق الملكية، وعدم تعرضها لحادث سابق، وخالية من التعقيدات، وسبق فحصها أمنيًا.

كما أوضحت الشركة أن السيارة متاحة للتقسيط بتمويل يصل إلى 90% من سعرها ومدة سداد تصل إلى 70 شهرًا، ووفقًا لحاسبة الأقساط المتاحة عبر الموقع الرسمي لـ(تويوتا إيجيبت) فإن قسط السيارة عند طلب أكبر قيمة تمويل وأطول مدة سداد يقدر بـ2.057 جنيه شهريًا.

